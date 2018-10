Fallout 76: Ungeschnitten auf dem deutschen Markt, Beta-Termin bestätigt

Bald ist es soweit: „Fallout 76“ erscheint am 14. November 2018 und das sogar komplett ungeschnitten auf dem deutschen Markt.

Ausweis nicht vergessen!

Der Endzeit-Multiplayer ist durch seine Bildgewalt, im wahrsten Sinne des Wortes, bekannt. Bedingt dadurch stand schon länger die Frage im Raum: Kommt Fallout 76 Uncut auf den deutschen Markt? Die Entwickler von Bethesda Softworks bestätigen jetzt in einem Tweet, dass die Vollversion, ohne Abstriche für euch zur Verfügung steht. Es wird allerdings keine Jugendfreigabe für das Endzeit-Spiel vergeben. Wenn ihr das Spiel schon vorbestellt habt, werdet ihr bereits im Vorfeld die Möglichkeit haben einige Modi in der Beta anspielen zu können.

TGIF und noch mehr tolle Neuigkeiten! #Fallout76 hat von der USK die Freigabe „ab 18“ bekommen und erscheint – natürlich 100% uncut – am 14. November 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC! Wir sehen uns im Ödland. pic.twitter.com/bSCpveTKRP — Fallout Deutschland (@fallout_de) 28. September 2018

Beta-Termin steht fest

Die Beta startet am 23. Oktober auf der Xbox One und am 30. Oktober auf dem PC und der PS4. Bethesdas Softworks betonte vor Kurzem zu dem, dass kein Crossplay zwischen verschiedenen Konsolen möglich sein wird. Passend dazu wurde das offizielle Intro veröffentlicht:

Die Vollversion von „Fallout 76“ erscheint in Europa am 14. November 2018 für Xbox One, PC und die PS4.