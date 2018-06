Familienphotos futsch! – Was tun, um Daten zu sichern und wiederherzustellen?

Die Globalisierung und der Aufschwung ins digitale Zeitalter haben der Menschheit einiges an Komfort eingebracht. Schon lange gehen wir nicht mehr in die Fußgängerzone, um Klamotten zu kaufen, wenn wir sie uns bequem per Amazon liefern lassen können. Videotheken besuchen die meisten von uns nur noch aus nostalgischen Gründen und nicht, um sich die neuesten Filme auszuleihen – Netflix hat diesen Service für uns übernommen. Doch der technologische Fortschritt birgt Schattenseiten.

Ein Beispiel: Datenverarbeitung. Kaum einer macht heutzutage noch Photos und archiviert sie anschließend auf analoge Art und Weise. Stattdessen horten wir Datenmengen auf USB-Sticks und unseren Rechnern. Wir können uns unsere Bilder schließlich jederzeit anschauen. Doch was, wenn die Technik versagt und alle geliebten Erinnerungsstücke plötzlich verloren sind? Wir zeigen, wie ihr eure Daten am besten sichert und im Notfall wiederherstellen könnt.

Das Konzept Backup

Ob Photos, Video oder wichtige Dokumente. Für alle Daten gilt: Jede Kopie verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Unersetzliches verloren geht. Seit Jahrhunderten existiert das Konzept Backup und sorgt dafür, dass gesellschaftliches Wissen über die Generationen weitergetragen wird. Nicht umsonst liegt beispielsweise im Smithsonian Museum in Washington D.C. lediglich eine Kopie der enorm wichtigen Bill of Rights. Dinge mehrfach zu erstellen und somit zu bewahren, ist eine typisch menschliche Verhaltensweise. In diesem Zusammenhang muss man allerdings immer den Spagat zwischen Datenschutz und Datensicherung vollführen.

Dokumente, die Passwörter, Informationen unter Verschluss und Ähnliches enthalten, verfehlen schließlich ihren Sinn, wenn sie in großer Menge erstellt und unverschlüsselt zugänglich gemacht werden. Die angesprochenen Familienphotos von Oma Heidi und ihren Enkeln sollten allerdings immer mit einem Backup versehen werden, um die kostbaren Erinnerungen in Ehren halten zu können. Am besten speichert man die Rohdaten dabei auf voneinander unabhängigen Medien. Besonders hilfreich für große Datenmengen: Externe Festplatten und USB-Sticks.

Prävention vs. Intervention

Wir alle haben bereits erlebt, dass Daten verloren gehen können. Im Nachhinein ist man für Gewöhnlich schlauer und sorgt rechtzeitig für ein Backup. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, seine Daten schon vor dem Verlust besser zu sichern. Prävention lautet das Stichwort. Im Netz warten zu diesem Zweck etliche Anbieter, die euch mit der nötigen Software zum Sichern eurer Daten versorgen. Dabei ist es jedoch nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Vor allem, da nicht jede Software kostenlos zu haben ist und die Usability stark variiert.

Neben dem klassischen Backup in Form geklonter Dateien bietet sich inzwischen auch die vielgespriesene Cloud als Ort für eure Daten an. Eure Passwörter solltet ihr nicht in die Cloud laden, aber für Bilder und Videos ist der Online-Speicherort optimal, da ihr nicht nur zu jeder Zeit, sondern auch von jedem Ort auf sie zugreifen könnt. Um Dateien von einem Rechner zum nächsten zu transferieren, empfehlen wir euch den EaseUS PC Trans Free, ein Programm, das euch simples Hin- und Herschieben eurer Daten erlaubt, ohne zusätzliche Software der Hersteller bemühen zu müssen.

Ist es dann doch einmal so weit gekommen und die Festplatte raucht ab, müsst ihr jedoch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Auch im Bereich der Intervention gibt es inzwischen einige Möglichkeiten, aus vermeintlich nutzlosen Geräten Daten zu extrahieren. Auch hier hat EaseUS leistungsfähige Software im Repertoire. Der kostenlose Data Recovery Wizard gräbt tief in eurer Registry, um die gewünschten Daten schnell und präzise zurückzuholen. Das Tool sollte jedoch nur im Notfall verwendet werden. Eine gute Prävention ist wichtiger als jede notwendige Intervention.