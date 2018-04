Far Cry 5: Bug verhindert Tag-Nach-Wechsel

Frostpunk: Umsetzung für PS4 und Xbox One in Arbeit

In etwas mehr als zwei Wochen erscheint die Survival-Aufbausimulation Frostpunk für den PC. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass sich der Titel auch für die großen Heimkonsolen in Arbeit befindet. Frostpunk: Erscheint auch für PS4 und Xbox One, Switch-Umsetzung noch nicht sicher Mit This War of Mine haben die Entwickler von 11 bit Studios bereits ihr Können in Sachen Survival-Simulationen unter Beweis gestellt. Ihr neuester Streich heißt Frostpunk und wird bereits am 24. April 2018