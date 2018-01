Far Cry 5: Charaktere, Koop-Modus und mehr

Ubisoft veröffentlichte kürzlich einen neuen Clip zum Open-World Spektakel Far Cry 5. In diesem knapp dreiminütigem Video beantworten Creative Director Dan Hay und Associate Producer Phillipe Fournier Fragen über Charaktere und Tierwelt, die man in Hope County, Montana, erleben wird, sowie über den heiß ersehnten Koop-Modus.

Far Cry 5: Charaktere, Koop und Fauna

Zuerst sprechen Hay und Fournier über die Anzahl der unterschiedlichen Charaktere, die man in Far Cry 5 antreffen wird. Während es in den Vorgängern meist 18 bis 20 Charaktere waren, werden es dieses Mal über 65 einzigartige Personen sein. Jeder einzelne Charakter soll einen eigenen Job haben, eine eigene Meinung besitzen und bestimmte Absichten zu bieten haben. Des Weiteren soll die Vielfalt erweitert werden, wegen der Spieler entscheiden können, mit wem sie sich verbünden, was zu interessanten Momenten führen könnte.

Der Multiplayer-Koop wird wieder die Möglichkeit bieten, die Welt von Far Cry 5 mit einem Freund zu erkunden. Fournier erklärt, dass sich ein Spieler im Luftraum aufhalten kann, während der andere am Boden in seinem Auto die Gegend entdeckt.

Zu guter Letzt erzählt Fournier, was in seinen Augen das gefährlichste Tier von Hope County ist. Der Vielfraß, welcher sich durch sein furchterregendes Geräusch zu erkennen gibt, könnte zu tödlichen Konfrontationen führen. Wie gefährlich das kleine Biest tatsächlich ist, wird sich in wenigen Monaten zeigen.

Das ganze Video:

Far Cry 5 erscheint voraussichtlich am 27. März, 2018 für Ps4, Xbox One und PC.