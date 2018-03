Far Cry 5: Community baut Karten aus Counter-Strike, PUBG und Co. nach

Far Cry 5 ist er vor zwei Tagen erschienen und schon jetzt haben Spieler beliebte Karten aus anderen Titeln im kreativen Modus nachgebaut. Die besten Umsetzungen gibt es in den Videos zu sehen.

Far Cry 5: Spieler bauen schon jede Menge guten Content

Vor zwei Tagen erschien der neueste Ableger der Far Cry-Serie. Wie wir das neue Abenteuer rund um Joseph Seed und seine Sekte Eden’s Gate bewertet haben könnt ihr hier nachlesen. Das neue Far Cry bietet im Arcade-Modus allerdings auch kreativen Spielern jede Menge Möglichkeiten. So können im Arcade-Modus eigene Maps und Challenges erstellt werden, an denen sich andere Spieler probieren können.

Schließt ihr von anderen Spielern erstellte Aufgaben ab, könnt ihr damit sogar In-Game-Währung und Fähigkeitenpunkte verdienen. Schon nach zwei Tagen gibt es Nachbauten von beliebten Karten, wie etwa de_dust2 aus Counter-Strike oder Nuketown aus Call of Duty. Natürlich darf dann auch ein Battle Royale-Modus nicht fehlen. So gibt es bereits eine ziemlich gut gelungene Umsetzung von PUBG. Nachfolgend könnt ihr euch selbst ein Bild von den Nachbauten machen.

Der Counter-Strike-Klassiker bei Far Cry 5:

Battle Royale darf nicht fehlen:

Auch Nuketown aus Call of Duty ist bereits erstellt worden:

Da in so kurzer Zeit schon so interessante Projekte über Far Cry Arcade erschienen sind, wird uns in der Zukunft sicher noch einiges an spaßigem Community-Content bevorstehen.