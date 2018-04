Far Cry 5: Geheime Vector 45 ACP gefunden – So bekommt ihr sie

Im neuen Far Cry 5 haben Fans eine Maschinenpistole des Typs Vector 45 ACP gefunden. Offiziell verfügbar ist diese Schnellfeuerwaffe noch nicht. Was ihr tun müsst, um diese freizuschalten, erfahrt ihr hier.

Far Cry 5: Holt euch die Vector 45 ACP für euer Game

Die Vector 45 ACP ist ein fester Bestandteil des Waffenkontingents in älteren Far-Cry-Titeln. Wer sich jedoch im neuen Far Cry 5 nach dieser Waffe umschaut, sucht vergebens. Im neuen Teil ist diese Waffe NOCH nicht integriert. Nun tauchen immer mehr Videos auf, in denen Spieler im neuen Far Cry genau diese Waffe tragen. Gab es etwa eine unsichtbare Quest, die wir übersehen haben oder sind diese Leute einfach miese Hacker?

Beides ist nicht der Fall. Bisher sind zwei Wege bekannt wie die Vector in euren Besitz gelangt. Ihr könnt euer Spiel zurückpatchen auf “Version 1.0”. Danach erscheint die Waffe beim Händler eures Vertrauens. Ubisoft muss die Schnellfeuerwaffe also mit den ersten richtigen Updates aus dem Spiel genommen haben. Wahrscheinlich, um sie später im Rahmen eines Events wieder hinzuzufügen. Nur leider waren ein paar gewiefte Spieler an dieser Stelle schneller und entdeckten folgende Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: Die Dateien umbenennen (PC)

Gleich mehrere Reddit-Nutzer berichten, dass man ein bisschen im Installationsordner herumspielen kann, um Far Cry 5 auf Version 1.0 herunterzusetzen. Ungeübte Hacker sollten sich in jedem Fall vorher eine Sicherheitskopie der Dateien machen, bevor die ursprünglichen umbenannt oder gelöscht werden.

Die folgenden Schritte müsst ihr der Reihenfolge nach ausführen:

Geht in den Far-Cry-5-Installationsordner. Entfernt die Dateien patch.dat und patch.fat. Speichert sie aber zuvor in einem anderem Ordner, da diese später wieder gebraucht werden. Kopiert die Dateien common.dat und common.fat in einen separaten Ordner. Die originalen Dateien müssen aber intakt bleiben und dürfen nicht ihren Standort ändern. Nun müssen die Common-Dateien kopiert werden und in patch.dat und patch.fat umbenannt werden. Kopiert sie dann wieder in den Installations-Ordner. Wenn ihr nun Far Cry 5 startet, sollte es auf Version 1.0 laufen. Speichert das Spiel entweder automatisch oder manuell, um einen 1.0 Speicherstand zu erstellen. Nun müssen die ursprünglichen patch.dat und patch.fat wieder in den Installationsordner kopiert werden. Die umbenannten Dateien werden automatisch durch ihre Originale ersetzt und Far Cry 5 steht wieder in der aktuellsten Patch-Version bereit.

Wenn ihr das Spiel normal startet und einen Händler besucht, sollte die Vector 45 ACP im Angebot sein.

Möglichkeit 2: Das Spiel neu installieren (Konsolen)

Die zweite Variante bezieht sich auf die Konsolen-Versionen. Laut den Berichten sollte diese auf jeden Fall funktionieren. Ihr benötigt hierfür die Original-Disc des Spiels. Mit einer rein digitalen Fassung klappt diese Vorgehensweise leider nicht.

Auch hier müssen wieder alle Punkte der Reihe nach abgearbeitet werden:

Das komplette Spiel muss deinstalliert werden. (Spielstände werden in der Cloud gespeichert, vorher besser nochmal prüfen. Man weiß ja nie.). Trennt die Konsole vom Internet. Startet mit der Original Far Cry 5 Disc eine Neuinstallation. Spiel starten (nach dem ersten Spielstart dürft ihr die Internetverbindung wiederherstellen). Besucht einen Händler in der Nähe und kauft euch das Flammenwerfer-Outfit. Legt diese Outfit dann an. Erstellt einen automatischen Speicherpunkt oder speichert manuell. Jetzt müsst ihr das Spiel beenden und den aktuellsten Patch installieren.

Wenn ihr Far Cry 5 jetzt wieder startet, sollte im Shop die Vector zum Kauf zur Verfügung stehen.