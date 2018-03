Far Cry 5: Ubisoft macht angaben zur Spielzeit

Nächste Woche Dienstag ist es endlich soweit: Ubisofts neueste Far Cry kommt für PS4, Xbox One und den PC auf den Markt. Der Executive Producer Dan Hay hat nun in einem Interview verraten, wie lange Spieler mindestens investieren müssten um Far Cry 5 durch zu Spielen.

Far Cry 5: Executive Producer Dan Hay spricht in einem Interview über die Spielzeit.

Der neuste Teil des Open-World-Shooters Far Cry aus dem Hause Ubisoft feiert am 27. März sein Release. Bei Far Cry 5 soll es sich um ein umfangreiches Spiel handeln. Diese Vermutung geht aus der Spielzeit hervor, die gute Spieler bräuchten, um Far Cry 5 durchzuspielen. Laut den Angaben des Executive Producer Dan Hay sollen solche Spieler “gute” 25 Stunden brauchen, um alleine die Hauptstory zum Ende zu bringen. Darüber hinaus gibt es in dem Spiel noch viel zu entdecken und zu erledigen, was die Spielzeit folglich verlängern wird. So ein waschechter Widerstand lässt sich eben nicht von heute auf morgen organisieren.

Neben der Hauptmission lässt sich in Far Cry 5 noch beispielsweise gemütlich Angeln und Jagen. Dies füllt eure Ressourcen auf und soll euch frisches Geld einbringen. Auch die einzelnen Nebenmissionen können sich sehen lassen und machen das Spiel vollständiger und aufregender.