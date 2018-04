Far Cry 5: Ultimativer Guide zum Geld sammeln (Jagen, Angeln, Prepper-Verstecke,…)

Wie auch im echten Leben ist man bei Far Cry 5 ohne Geld mittellos. Ihr braucht das Geld, um euch Waffen, Fahrzeuge oder Munition zu kaufen. Auch für das Aufmotzen der Waffen und der Fahr- und Flugzeuge benötigen wir Moneten. Wie ihr am besten an euer Geld kommt, haben wir euch zusammengefasst.

Prepper-Verstecke

Prepper Verstecke sind wahre Goldgruben, in denen ihr immer einen Haufen Geld finden könnt. Diese Orte funktionieren genauso wie die Papyrusrätsel aus Assassin’s Creed – Origins. Meistens bekommt ihr von Leuten, die ihr auf dem Weg zu euer Mission trefft oder die auftauchen, nachdem ihr einen Außenposten befreit habt, einen Hinweis, wo ihr eines dieser Verstecke findet. Gekennzeichnet sind diese Hinweisgeber mit einem türkisen Diamanten über dem Kopf. Dort angekommen findet ihr einen Hinweis in Form einer Notiz, der euch darauf verweist, wie ihr in das Versteck reinkommt.

Prepper Verstecke in Johns Region

Prepper Verstecke in Faiths Region

Prepper Verstecke in Jacobs Region

Jagen

Jagen ist eine der ertragreichsten Möglichkeiten, schnell an Geld zu kommen. Auf dem Weg von A nach B mal eben schnell ein Reh geschossen und schon seid ihr um mindestens 100 Dollar reicher. Alles was ihr von den Tieren bekommt, könnt ihr umstandslos beim Händler eures Vertrauens verkaufen. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr auf große Jagd geht, noch die Fähigkeit Ernte-Meister freischalten, um die doppelte Beute zu erhalten.

Wer auf Jagd geht, sollte immer überlegen, welche Waffe zum Einsatz kommen soll. Wer versucht, Wild mit Sprengstoff zu töten, dem bleibt am Ende nur noch Fellfetzen und verkohltes Fleisch. Sowas kauft euch leider keiner für viel Geld ab. Normale Schusswaffen hingegen sind eine gute Möglichkeit, um auch den größten Bär zu erlegen. Für die Felle könnt ihr zwischen 100 und 400 Dollar bekommen.

Es gibt insgesamt 16 Jagdgebiete, in denen immer unterschiedliche Tiere vermehrt zu finden sind. Die Jagdgebiete schalten sich entweder automatisch frei, wenn ihr durch ein solches Gebiet lauft, oder durch das Einsammeln von Karten in zum Beispiel befreiten Außenposten.

Die Tiere der Jagdgebiete im Überblick:

Hirsche

Pronghorns

Wapitis

Karibus

Bisons

Elche

Hasen

Wildschweine

Skunks

Vielfraße

Wölfe

Pumas

Schwarzbären

Grizzlybären

Truthähne

Adler

Angeln

Das Geldverdienen mit einer Angel läuft ganz ähnlich ab, wie das Geldverdienen durchs Jagen. Ihr sucht euch ein ruhiges Plätzchen am Wasser, wahlweise bzw. idealerweise direkt neben einem Händler und werft eure Rute aus. Auch beim Angeln gibt es bestimmte Gebiete, in denen ihr einen bestimmten Fisch fangen könnt. Angeln hat uns von den Nebenbeschäftigungen am meisten Spaß gemacht, da man wie bei echtem Angeln, in dem Spiel ein wenig zur Ruhe kommt.

Ist die Angel einmal ausgeworfen, ist es fast unmöglich, dass kein Fisch anbeißt. Man sieht sie auf die Angeln zukommen und im Gegensatz zum echten Angeln beißen diese Fische auch meistens an. Die echte Kunst beim Angeln liegt darin, den Fisch an Land zu bekommen. Wenn ihr zu schnell und zu ungeduldig versucht den Fisch an Land zu holen, reißt euch im schlimmsten Fall die Angel. Die Angelschnur wechselt beim Einholen die Farben von grün zu rot. Je mehr die Farbe ins Rote geht, desto eher reißt euch die Schnur, wenn ihr weiter versucht den Fisch einzuholen. Die dicksten Brocken benötigen ein wenig mehr Geduld und auch ggf. eine bessere Angel. Nach dem Angeln des “Admirals” schaltet ihr euch eine gute und stabile Angel frei.

Fische die auf euch warten:

Rotlachse

Arktische Äschen

Goldforellen

Steinbarsche

Schwarzbarsche

Forellenbarsche

Stierforellen

Seeforellen

Regenbogenforellen

Königslachse

Weiße Schaufelstöre

Löffelstöre

Nebenmissionen

Die neben Missionen bei Far Cry 5 machen das Spiel erst richtig unterhaltsam. Gerade weil die Hauptstory hier und da ein wenig hinkt, ist es um so amüsanter den vielen durchgeknallten Menschen in Hope County unter die Arme zu greifen. Die meisten Nebenmissionen sind mit viel Charme und Humor gestaltet und lassen über die teilweise echt nervige Hauptstory hinwegsehen. Meist lassen sich diese Missionen auch recht schnell abschließen. Am Ende der Missionen erhaltet ihr häufig einen ganzen Haufen Geld von dem Auftraggeber, sodass man durch das Abschließen nur weniger Missionen schon einiges an Cash machen kann, ohne allzu großen Aufwand betrieben zu haben.

In dieser Playlist findet ihr alle Nebenmissionen und wie ihr sie freischaltet



Safes knacken

Die Bewohner von Hope County sind in solch schweren Zeiten zu Recht sehr misstrauisch. Wer kann ihnen das schon verübeln? Genau deshalb verstecken die Widerstandskämpfer ihr Hab und Gut in Safes. Doch das soll kein Hindernis für uns sein. Wir sind nämlich Experten im Safe knacken. Uns stehen gleich drei Möglichkeiten zur Verfügung, an den Inhalt der Safes zu kommen. Die spaßigste Variante ist mit Sicherheit das Aufsprengen mit Granaten oder Dynamit.

Die etwas langweiligen Möglichkeiten den Safe auf zu bekommen sind entweder das Erlernen der Fähigkeit “Schlossknacker” oder das Aufknacken mit dem Schweißbrenner. Bei beiden Aktionen steht unser Avatar regungslos vor dem Safe, leider. Da hätten sich die Entwickler schon mal eine kleine Animation einfallen lassen können. So ist das doch sehr unrealistisch. Wenn ihr den Safe aufhabt, müsst ihr nur noch die Kohle einsacken. Safes findet man in den meisten Gebäuden. Gerade die bedeutsamen haben eigentlich immer einen Safe.