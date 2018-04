Far Cry 5: Was die Helfer tun, wenn wir sie nicht brauchen

In Far Cry 5 gibt es für jede Situation den passenden Helfer. Ob Mensch oder Tier, ob Jägerin oder Pilot, für jede Situation gibt es den passenden Begleiter. Doch was machen die 9 NPCs, wenn sie nicht von euch beschäftigt werde?

Far Cry 5: Wohin verschwinden unsere Helfer?

Wer einen Begleiter zu Hilfe ruft, muss meistens einen kleinen Moment warten, bis dieser um die nächste Straßenecke kommt. Doch wo kommen die eigentlich her und wo gehen sie nach ihrem Einsatz hin? Wenn man seine Helfer entlässt, verschwinden diese auch wieder hinter der nächsten Straßenecke. Doch wer glaubt das diese dann einfach so verschwinden, liegt falsch. Man kann sich an die Fersen seiner Helfer hängen, um zu schauen, wohin sich diese aufmachen.

Unsere Tiere sind heimatverbunden

Unsere drei tierischen Helfer machen sich alle auf Richtung Heimat. Sie scheinen wohl gerne außerhalb ihres Einsatzes ihre Ruhe zu haben. Unser Diabetes-Bär Cheeseburger verzieht sich wieder in seinen gemütlichen Käfig in der F.A.N.G-Station. Die Raubkatze Peaches läuft zurück zur Tierpräparation und Hund Boomer besucht seine Hundehütte bei Rae-Rae’s Kürbisfarm. Geselligkeit sieht anders auf, jedoch kann man auch verstehen, dass die Tiere nach so wilden Einsetzen auch mal Ruhe brauchen.

Unsere menschlichen Helfer chillen zusammen – ohne uns

Die menschlichen Helfer hingegen sind in ihrer Pause durchaus geselliger. Wenn ihr einen eurer Begleiter entlässt, suchen die sich das nächste Fahrzeug und verschwinden in die Weiten von Hope County. Wer sich dafür interessiert, wo es die Rumtreiber hinzieht, kann sich einfach mal auf den Beifahrersitz setzen und sich vom Begleiter zum NPC-Quartier bringen lassen.

Die Fahrt endet dann vor der “8-bit-Pizzaria”. Um euch in Ruhe umzuschauen, müsst ihr logischerweise noch ein Paar Peggys beseitigen. Habt ihr das getan, könnt ihr einen Blick ins Hauptquartier wagen.

Die Überraschung wartet dann im Inneren der Pizza Bar auf euch: All eure Freunde hängen zusammen ab und wir sind dazu nicht eingeladen. Es fühlt sich fast an, als ob all eure Freunde eine Party veranstalten und euch dazu nicht einladen. Sie genießen zusammen ihr Freizeit und kümmern sich um ihre Waffen oder treiben Sport. Es wird gewitzelt, gequatscht und einfach zusammen relaxt. Man möchte fast nicht mehr gehen, so friedlich wirkt die Atmosphäre.