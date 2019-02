Far Cry New Dawn: Alle Helfer in der Übersicht

In Far Cry New Dawn gibt es einige Helfer, die ihr anheuern könnt, um euch bei schwierigen Situationen zu unterstützen. Wir sagen euch, wie ihr diese Helfer freischaltet und welche besonderen Fähigkeiten jeder der Charaktere mit sich bringt und wo man sie am besten einsetzt.

Freischalten

Das Freischalten funktioniert durch Nebenmissionen, aber auch Hauptstoryteile stellen euch weitere Helfer bereit. Scouts geben euch Hinweise, wo ihr bestimmte Helfer finden könnt. Sobald ihr ein blaues Dreieck mit Ausrufezeichen über dem Kopf einer Figur seht, springt schnell hin und seht, was sie zu sagen habt. Anschließend wählt ihr (bereits während des Gesprächs) „Mission folgen“, um euch den Punkt auf der Karte anzeigen zu lassen.

Die Aufgaben, die ihr erfüllen müsst, um einen Helfer freizuschalten sind dabei immer unterschiedlich. Carmina steht euch bereits von Anfang an zur Verfügung, der Judge wird euch auch während der Hauptstory zugewiesen. Im folgenden Liste wir alle Helfer mit Fähigkeiten/Einsatzbereichen und der Befreiungsquest auf.

Die Helfer

Die Helfer können euch nicht nur im Kampf wiederbeleben, sie bringen auch verschiedenen Fähigkeiten mit sich. Über das Ingame-Menü könnt ihr die verschiedenen Helfer anheuern und entlassen.

Carmina Rye – Angreifer

Carmina begegnet ihr bereits schon zu Beginn des Spiels. Sie ist die Tochter der Lagerchefin und eher eine schwache Hilfe. Mit ihr lassen sich aber allerdings schwache Außenposten gut einnehmen. Sie bringt bereits auf der ersten Stufe ein Fahrzeug mit. Solltet ihr also irgendwo im Wald stehen, fällt es leicht wieder vom Fleck zu kommen. Nach 15 Kills wirft Carmina Dynamit während Kampfhandlungen. Ab 40 Kills sogar drei Stangen.

Pastor Jerome – Berserker

Ihr müsst Pastor Jerome aus einem Gefangenentransport befreien. Habt ihr das geschafft, steht er in eurer Schuld und steht euch in schwierigen Situationen zur Seite. Auch Jerome hat ein Fahrzeug und wird in höheren Stufen zur Feuermaschine. Das bringt allerdings einen kleinen Nachteil mit sich, denn selbst bei einem kleinen Überfall auf einen Transporter zündet der gute einfach alles an.

Gina Guerra – Schweres Geschütz

Mit Gina ist nicht zu spaßen, ihr müsst sie aus einer Arena befreien. Die Dame ist ein wenig durchgeknallt und zersägt mit ihrem schweren MG so gut wie alles, hat allerdings ziemlich schnell Ladeprobleme. Gina kommt mit einem Fahrzeug, dass ihr im Rahmen einer Nebenmission sehen werdet. Wenn Gina aufsteigt, werden die Ladeprobleme „weniger“ bzw. verfügt sie über unendlich Munition.

Judge – Jäger

Judge wird im Rahmen der Hauptstory frei geschalten. Der gute ist ein leiser Jäger, mit dem man auch aus der Stille heraus einen Stützpunkt überfallen kann. Ein besonderer Bonus bei langen Streifzügen: dir springt kein Puma in den Nacken, solange Judge (Stufe 2) bei dir ist.

Nana – Scharfschütze

Eine bezaubernde, alte Dame mit einer Vorliebe für Waffen. Nana hat einen eigenen Schießstand, auf dem ihr euer Können beweisen müsst. Schafft ihr alle ihre Herausforderungen, wird sie euch unterstützen. Sie eignet sich eher als Support bei Transporterüberfällen, auf Stützpunkte findet sie die Nadel im Nadelhaufen nicht und wird dadurch eher selbst zur Zielscheibe.

Hurk Drubman Jr.- RPG

Bereits bei der Befreiung eines Spezialisten hört ihr wilde Geschichten von Hurk. Helft ihm sein geliebtes Auto wieder zu bekommen und er Jagd alles in der Luft, was euch im Weg steht. Perfekt für Überfälle. Wie auch schon bei Gina ist die Ladezeit aber auch die Treffsicherheit das Problem, dass sich aber mit jeder Stufe verbessert.

Timber- Späher

Raus aus der Hundehölle und rein ins Herz eines jeden Spielers. Ihr müsst Timber aus einer Schlachterei befreien. Timber eignet sich super, um Materialen zu sammeln und mit ihm durch die Wälder zu stromern.

Horatio- Kampfschwein

Den wilden Eber müsst ihr aus den Fängen der Highwaymen befreien. Horatio eignet sich super, um kleinere Gegnergruppen zu überfallen und im Nahkampf zu bestehen.

Tipps und Tricks

1.Wenn ihreinen schweren Stützpunkt angreift und mehr Hilfe braucht, ruft einen Helfer herbei, wartet, bis er bei euchist, entlasst ihn wieder und ruft den nächsten herbei. Der entlassene Helfer verteidigt sich trotzdem weiter und beschäftigt die Gegner.

2. Wenn ein Helfer stirbt, müsst ihr ihn mit Kräutern wiederbeleben. Man kann sich das Ganze aber auch sparen, indem man den Helfer der bereits im Sterben liegt, entlässt. So steht er euch weiterhin zur Verfügung ohne die Kosten der Wiederbelebung.