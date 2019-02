Far Cry New Dawn: Alle Materialien im Guide

Aus Panzerband und ein paar Zahnrädern eine Waffe zimmern? In Far Cry New Dawn ist das möglich. Natürlich beschränkt sich das Crafting-Universum des Endzeit-Shooters nicht nur auf zwei Materialien. Wir sagen euch, wo ihr das nötige Zeug findet, um eure Waffen, Gegenstände und Fahrzeuge herzustellen.

Sammelleidenschaft

Immer wieder stolpert man in Hope County über verschiedene Materialien, die ihr nicht nur nutzen könnt, sondern auch solltet, um eure Ausrüstung aufzuwerten. Gerade in Sachen Waffen verschafft euch das einen unheimlichen Vorteil gegen die stärkeren Gegner oder Tiere. Mehr zu den Waffen erfahrt ihr in unserem Waffenguide. Folgend haben wir alle Materialien mit Fundorten zusammengefasst: