Far Cry New Dawn: Die besten Vorteile und Vorteilspunkte im Guide

Far Cry New Dawn: Tipps und Tricks für Anfänger im Guide

Der neuste Teil von Far Cry führt euch in eine post-apokalyptische Welt. In den Bergen und Hügel von Nordamerika müsst ihr euch gegen die Highwaymen behaupten, um die neue Zivilisation aufzubauen. Wir geben euch einige hilfreiche Tipps, um von Anfang an voll durchzustarten. Auf was kommt es an? Ihr solltet von Anfang an euer Lager im Blick behalten. Mit dem Lager steht und fällt die Möglichkeit verschiedene Gegenstände herzustellen oder die Lebensleiste zu verbessern. Besser also im