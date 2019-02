Far Cry New Dawn: Die besten Waffen im Guide

In Far Cry New Dawn warten eine Vielzahl von Waffen in vier verschiedenen Stufen auf euch. Doch welche ist wirklich die beste Waffe und worauf solltet ihr beim Herstellen achten? Wir geben euch in unserem Guide einen kurzen Überblick über die stärksten Waffen.

Rang I

Verrostete 44 Magnum

Zu Beginn von New Dawn findet ihr bei den Highwaymen verschiedenen Basiswaffentypen. Einige Waffen wie die verrostete 44 Magnumkönnt ihr allerdings nur an der Werkbank herstellen. Im Vergleich zu Standard-Pistole des Spiels ist, die 44 Magnum in der Handhabung und Präzision weit überlegen. Wenn ihr also ein bisschen Material übrig habt, könnte sich eine Investition lohnen.

Verrostetes AR-C

Das AR-C ist das Sturmgewehr der Highwaymen. Gut auf mittlere Distanzen und um Gegner von Fahrzeugen zu holen. Allerdings ist der Schaden relativ gering. Ihr solltet am besten so schnell wie möglich auf eins der besseren Sturmgewehre wechseln.

Verrostete SVD

Die SVD ist ein Scharfschützengewehr, allerdings eher auf mittlere Distanz brauchbar. Mit maximaler Handhabung und 85 Schaden im Schnitt nicht schlecht, aber im Nahkampf komplett unbrauchbar.

Verrostetes M 60

Mit dem leichten Maschinengewehr könnt ihr den ein oder anderen Gegner schon zersieben. Alle die Ladehemmung steht dem M60 im weg. Alles in allem eine gute Basiswaffe, die auch im späteren Spiel noch guten Schaden bei einer größeren Gruppe anrichtet.

Astbogen

Der Astbogen ist gerade in den ersten Kapiteln des Spiels unheimlich gut, um Stützpunkte geräuschlos einzunehmen. Die Werte sprechen für sich, allerdings solltet ihr immer eine weitere Langwaffe zur Hand haben.

Rang II

Improvisierte P226

Die P226 ist ein kleiner, stiller Killer. 100 Schaden und eine mittlere Präzision geben euch die Möglichkeit Gegner in Gebäude oder aus nächster Nähe auszuschalten, ohne auf euch aufmerksam zu machen.

Improvisierte MP 40

Die MP40 ist wohl die Maschinenpistole mit der besten Handhabung bei mittlerem Schaden. Durch kurze Feuerstöße kommt ihr so auch gegen stärkere Gegner an. Tipp: Vergesst nicht im Vorteilsmenü euer Munitionslager auszubauen.

Improvisierte AK-47

Die AK 47 fasst 10 Schuss mehr als ihr Klassenvorgänger die AR-C. Zusätzlich sägt sie mit 67 Schaden Gegner mühelos auseinander. Alle Werte liegen im mittleren Bereich, alles in allem also eine gute Übergangswaffe auf dem Weg zu Rang III.

Improvisierte 45/70-T

Ein leises Sturmgewehr, das ihr auch als Scharfschützengewehr verwenden könnt. Durch die aufgeschraubte Dose erstickt jedes Geräusch im Keim, was die 45/70-T umso tödlicher macht.

Rang III

Optimierte MP4SD

Die MP4SD ist eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer. Was sie an Distanz nicht erreicht, gleicht sich mit Schaden und Schussrate aus.

Optimiertes MS16

Wieder ein leises Sturmgewehr wie die 45/70-T. Doch verfügt die MS16 über höhere Präzision und Schadenspunkte.

Elite

BP-2 „Alles Mögliche“

Nach „Alles Mögliche“ sieht die BP-2 wirklich aus, doch das leise Sturmgewehr hat einiges unter der Haube: nahezu maximale Präzision und Handhabung treffen auf 800 SPM.

AR-C „Schere-Stein-Papier“

900 SPM? Kein Problem für die AR-C. Zusätzlich kann die Gute mit drei verschiedenen Munitionstypen ausgerüstet werden.

D2 „Seliger Schmerz“

Wenn eh schon alles egal ist, dann kommt die D2 zum Einsatz. Mit fasst 1000 Schaden sprengt sie alles weg, was unmittelbar vor ihr ist.