Far Cry New Dawn: Tipps und Tricks für Anfänger im Guide

Der neuste Teil von Far Cry führt euch in eine post-apokalyptische Welt. In den Bergen und Hügel von Nordamerika müsst ihr euch gegen die Highwaymen behaupten, um die neue Zivilisation aufzubauen. Wir geben euch einige hilfreiche Tipps, um von Anfang an voll durchzustarten.

Auf was kommt es an?

Ihr solltet von Anfang an euer Lager im Blick behalten. Mit dem Lager steht und fällt die Möglichkeit verschiedene Gegenstände herzustellen oder die Lebensleiste zu verbessern. Besser also immer fleißig nach und ihr müsst euch später nicht mit übermächtigen Gegnern herumärgern.

Lagerausbau

Der Ausbau eures Lagers Prosperity ist essenziell, um an bessere Waffen und besser Ausrüstungsgestände heranzukommen. Der Aufbau der jeweiligen Stationen, sowie des gesamten Lagers ist in drei Stufen unterteilt. Um die Stufen zu erhöhen, müsst ihr genug Ethanol bereitstellen. Wie ihr das am besten und schnellsten anstellt, erfahrt ihr weiter unten.

Die wichtigsten Stationen, die ihr ausbauen solltet, sind: Die Kartenstation, die Krankenstation und die Waffenschmiede. Durch die Verbesserung der Kartenstation erhaltet ihr die Möglichkeit neue Kartenteile zu kaufen, die ihr wiederum braucht, um Rohstoffe zu sammeln oder die Reviere verschiedener Tiere zu erfahren. Die Krankenstation verbessert eure Gesundheit und verlängert eure Lebensleiste sowie die Ausdauer. In der Waffenschmiede könnt ihr von Stufe zu Stufe bessere Waffen kaufen und die werdet ihr brauchen.

Ethanol beschaffen

Ethanol ist das A und O in der Welt von New Dawn. Dieses Material braucht ihr, um euer Lager aufzuwerten und auszubauen. Es gibt drei gängige Wege, wie ihr in jedem Fall an Ethanol kommt: Transporter überfallen, Versorgungsabwürfe sichern und Lager plündern.

Transporter werden euch angezeigt, sobald sie sich in der Nähe befinden. Seid vorsichtig, die Ware ist hoch explosiv! In der Regel werden die Transporte von einem Begleitfahrzeug und dem Fahrer geschützt. Erledigt sie ohne den Truck zu zerstören. Anschließend müsst ihr den Truck sicher in den nächsten Außenposten fahren. Tipp: Setzt euch hinten auf ein Quad und lasst den Helfer fahren. Den Fahrer des Trucks könnt ihr so schneller mit einer schweren Waffen ausschalten.

Wenn ihr einen Außenposten erobert habt, könnt ihr ihn plündern. Das bedeutet, dass die Highwaymen den Punkt wiederbesetzen und ihr ihn erneut erobern müsst. Insgesamt könnt ihr jeden Punkt mindestens dreimal erobern. Versorgungsabwürfe werden mit orangen Rauch markiert und sind meistens schon von zwei Highwaymen abgesichert worden.

Material beschaffen

Suchen

Material gibt es quasi wie Sand am Meer. Habt ihr einen neuen Ort entdeckt, wird euch oben links angezeigt welches und wie viel Material in der Gegend liegt. Wenn ihr Timber bereits frei geschalten habt, hilft euch der kleine dabei das Material aufzuspüren. Ihr solltet euch auch möglichst schnell die Kartenerweiterung im Hauptlager holen, um wirklich alle Materialen auf einen Blick zu sehen.

Safes und Transporte

Natürlich liegen die selteneren Materialen nicht einfach so herum. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit Transporte zu überfallen, die zum Glück nicht in die Luft fliegen und die ihr direkt vor Ort ausnehmen könnt. Auch Safe knacken lohnt sich. Dafür müsst ihr allerdings erst den Vorteil „Türen knacken“ freischalten. Mehr über die Vorteile erfahrt ihr in unserem Vorteile und Vorteilspunkte Guide.

Jagen

Wie bereits in allen anderen Far Cry Teilen habt ihr die Möglichkeit zu jagen und eure Beute gewinnbringend zu verkaufen. Dabei ist es von der Art des Tiers abhängig welches und wie viel Material ihr dafür bekommt. Tipp: Nehmt Judge mit auf die Jagd, der Helfer bringt euch einige Vorteile, die sich bei der Jagd als nützlich erweisen. Mehr über die Helfer findet ihr hier in unserer Helferübersicht.

Expedition

Der wohl beste Weg, um sich neue Materialien zu sichern. Steigt ihn den Heli und landet bei einem Außenposten der Highwaymen. Hier wartet reichlich Beute auf euch, sofern ihr das Ganze überlebt.

Schatzsuche

Die Scouts weißen euch regelmäßig auf Geheimnisse und Schätze hin, die sich in den Wäldern verbergen. Anhalten lohnt sich also und die Beute fällt euch nie zu knapp aus. Wählt einfach „Mission folgen“ aus oder schlagt im Logbuch nach. Ein paar der kniffligeren Geheimnisse haben wir hier für euch zusammengefasst.