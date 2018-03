FIFA 18: Das sind die Finalisten der diesjährigen virtuellen Bundesliga

Am ersten April 2018 findet in Dortmund das diesjährige Finale der virtuellen Bundesliga statt. Von 128 Teilnehmern konnten sich 16 Spieler qualifizieren, davon jeweils acht auf PlayStation 4 und acht auf der Xbox One.

FIFA 18: Das Osterwochenende steht im Zeichen des eSports.

Übernächstes Wochenende ist es soweit: Das große Finale der virtuellen Bundesliga 2018 steht vor der Tür. Am Osterwochenende treffen die 16 besten deutschen FIFA Spieler im deutschen Fußballmuseum in Dortmund zum großen Showdown aufeinander. Am 1. April kämpft der Titelverteidiger Cihan Yasarlar (damals Schalke 04 eSports, heute RB Leipzig) gegen sieben Wildcard-Gewinner um den Einzug in das diesjährige Finale. Erst dort wird der beste PlayStation-4-Spieler auf den besten Xbox-One-Spieler treffen.

Die 16 Finalisten wurden am 2. März-Wochenende in Düsseldorf ermittelt. Der Titelverteidiger “Schalke 04 eSports” kann dieses Jahr nur einen Spieler in die Play-Offs schicken. Tim „Latka“ Schwartmann konnte sich für Schalke in den Playoffs durchsetzen. Sein Kollege Lukas Schmandt („Idealz“) konnte sich hingegen nicht durchsetzen und ist im Duell gegen Tim Katnawatos vom FC Basel ausgeschieden. Überraschend ist, dass der dreifache Deutsche Meister Mohammed Harkous („MoAubameyang“) nicht am Finale teilnehmen kann. Der Bochumer unterlag im entscheidenden Spiel Jan-Niklas Flöck.

Die Teilnehmer auf einen Blick:

PlayStation 4:

Erol Bernhardt („NG_Erol)

Axel Waldmannstetter („TwoMillionWays“)

Jan Niklas Flöck

Timo Siep („TimoX“ / VfL Wolfsburg)

Tobias Wiesenfeldt

Tim Katnawatos („TheStrxngeR“ / FC Basel)

Dennis Hammer („DeHammer“)

Christoph Geule

Xbox One: