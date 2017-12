FIFA 18: EA dementiert Existenz des „Momentum“

Unfairer Einfluss auf das Spielgeschehen

Viele Spieler sind der Meinungen, dass die KI sich in FIFA 18 und seinen Vorgängern einen unfairen Vorteil verschafft. Der Grundgedanke liegt dabei, dass die KI im Hintergrund versuchen würde, absichtlich dramatische Momente zu generieren. Sodass dem gewinnenden Team ein kleiner Nachteil bzw. dem Verlierenden ein Vorteil zugesprochen wird. In der Community wird dieses Thema mit dem Begriff „Scripting“ oder „Momentum“ verbunden.

Nach Veröffentlichung des neusten Ablegers der Fußball-Simulation wurde in den Gerüchte-Ofen wieder ordentlich Feuer nachgelegt. Dies liegt unter Umständen auch an dem neu integrierten Squad Battles. Dabei tritt der Spieler mit seinem Ultimate Team gegen ein computer-gesteuertes Team an. Unter den Aktionen, die als unfair wahrgenommen werden, sind unter anderem Abseitstore, Lattentreffer und inkonsistente Schiedsrichterentscheidungen. In einem FIFA-Subreddit-Beitrag hat sich ein Spieler die Mühe gemacht und viele Indizien gesammelt, die für das Computer-Cheating sprechen. Dieser dokumentiert 30 Videoclips, die das angebliche Betrügen belegen sollen.

EA wehrt sich gegen die Vorwürfe

Auch im EA-Forum hat sich ein Spieler zu dieser Situation geäußert und gesagt er hätte „unwiderlegbare“ Beweise für die Existenz dieses Systems. Demnach habe ein italienischer Support-Mitarbeiter in einem Online Chat bestätigt, dass dieses System im Spiel integriert ist. Darauf reagierte ein Community Manager namens Aiden mit Ablehnung. Er wies jegliche Scripting Vorwürfe kategorisch zurück. Ihm zufolge hat der besagte Support-Mitarbeiter nicht im Ansatz genügend Einblicke hinter die Kulissen von FIFA 18, um solche Aussagen treffen zu können. Außerdem unterstützte er sein Dementi damit, dass solche Situationen auch in der Realität auftauchen würden. Die Situationen würden lediglich sehr realistisch im Spiel dargestellt werden. So schloss der Community-Manager nach weiterer Diskussion den Forenstrang komplett.

Ob die Frage damit nun komplett geklärt ist, sei dahingestellt. Da EA sich in Sachen Fairness auch mit der Lootboxen-Debatte um Star Wars Battlefront 2 nicht gerade in das beste Licht gerückt hat.