FIFA 19: Gameplay Trailer und erste Infos fÃ¼r Samstag geplant

“FIFA 19“ muss nicht mehr lange auf seine Enthüllung warten. Wie EA auf bestätigte gehört der neue Teil zum diesjährigen Programm der E3-Konferenz. Das EA Play-Event soll am 9. Juni um 20 Uhr starten. Neben ersten detaillierten Informationen wird es wohl erstmals Videomaterial zu “FIFA 19“ geben.

FIFA 19: Enthüllung am Samstag

Auch dieses Jahr kommt natürlich ein neuer Ableger der wohl beliebtesten Sportsimulation der Welt. Über Twitter gab Electronic Arts, dass das Spiel Teil es EA Play-Events sein wird, welches morgen ausgestrahlt wird. Die Präsentation des Publishers startet am Samstagabend, dem 9. Juni 2018 um 20 Uhr. Verfolgen könnt ihr das Ganze dann über einen Live-Stream.

Ronaldo auf dem Cover?

Zusammen mit der Enthüllungs-Bestätigung brachte EA ein Artwork in Umlauf, welches andeuten könnte, dass auch in diesem Jahr wieder Cristiano Ronaldo das Cover des Spiels ziert. Morgen Abend werden wir mehr darüber wissen. Ein weiteres Interessantes Gerücht zu FIFA 19 ist, dass es wahrscheinlich einen Champions League-Modus geben wird. Während die Rechte hierfür die letzten Jahre immer bei Konkurrent Pro Evolution Soccer lagen wurde diese Partnerschaft allerdings vor kurzem beendet. Somit hoffen die Fans auf einen entsprechenden Modus in FIFA 19. Um ,mehr Infos dazu zu erhalten schaut euch den morgigen Live-Stream an.