Auf der E3 wurde Fifa 20 groß angekündigt und einen ersten Trailer gibt es auch schon. Das Spiel bringt neue Gameplay Verbesserungen und auch Erweiterungen mit sich. Die große Neuheit im Spiel ist der Volta-Football-Modus. In diesem Modus geht es darum, auch auf kleinen Fußballfeldern wie Bolzplätze die Ballkontrolle zu behalten. Fifa 20 soll am 27 September 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wann die Demo-Version erscheinen wird, ist allerdings nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass Eletronic Arts die Inhalte des Spiels in einer Roadmap bis zum Release vorstellt. Macht euch also auf jede Menge neue Leaks im regelmäßigem Abstand gefasst. So findet Mitte Juli eine erste Gameplay Vorstellung statt, wo Fans einen ersten Einblick ins Spiel bekommen sollen.

Der Trailer bietet einen ersten Einblick ins Spiel