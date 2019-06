Final Fantasy 7 Remake erscheint auch auf Xbox?

Für Final Fantasy Fans wird die kommende E3 spannend. Square Enix hat angekündigt, dass es mehr Informationen zum Final Fantasy 7 Remake geben wird. Das lässt Fans weltweit darauf hoffen, dass der Entwickler endlich den Relase Termin während der E3 bekannt gibt.

Final Fantasy und Xbox?

Vor einigen Jahren war es noch komplett ausgeschlossen, dass ein Spiel von Sqare Enix auch für Microsoft Konsolen erhältlich ist. Mittlerweile ist dies zur Freude der Spielergemeinschaft nicht mehr der Fall, denn die letzten Veröffentlichungen von Square Enix (Final Fantasy 15 und Kindgom Hearts 3) sind auch für die Xbox erhältlich. Das hat einen klaren Vorteil: Die Spiele erreichen eine größere Zielgruppe und die Zufriedenheit in der Community steigt. Es gab schließlich schon oft genug Frust, was exklusive Titel betrifft.

Einen weiteren, möglichen Hinweis für einen Release auf Xbox One ist auf der GameStop Seite in Irland zu sehen: Dort wird das Spiel für die Xbox One angeboten. Ob es jedoch nur ein Fehler der GameStop-Seite ist, oder das Final Fantasy 7 Remake wirklich für die Microsoft-Konsole vertrieben werden soll, wurde offiziell noch nicht bestätigt.

Warten auf die E3

Laut einem Tweet von Jason Schreier erscheint das Remake von Final Fantasy 7 höchstwahrscheinlich 2020. Er ist kein Mitarbeiter von Square Enix, doch er hat gute Kontakte zur Spielebranche und seine Prognosen erweisen sich oft als wahr. Doch Square Enix kann den Termin, wann das komplett neu aufgearbeitete Spiel erscheinen soll, immer noch weiter nach hinten verlegen.

Also müssen wir nicht nur wegen des Release-Datums auf die E3 warten, sondern auch wegen der Frage, auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird.

Livestream von der E3

Square Enix hat per Twitter angekündigt, direkt von der E3 einen Livestream zu senden. Da sie in den USA spät Nachmittags auf der Bühne sind, muss man früh aufstehen- oder gar nicht erst zu Bett gehen. Durch die Zeitverschiebung wäre der Stream demnach um 3 Uhr morgens am 11. Juni bei uns in Deutschland zu sehen. Dort wird es wohl auch Informationen zu der Kooperation mit Marvel und dem Avengers-Spiel geben.

Also müssen wir uns nur noch eine Woche gedulden.