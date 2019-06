Final Fantasy 7 Remake: Release auf PlayStation 5?

Final Fantasy 7 Remake: Neue Bilder

Square Enix ließ es sich nicht nehmen, um während der Monaco Anime Game International Conferences oder kurz "MAGIC", uns erneut daran zu erinnern das ein Remake zu Final Fantasy 7 in der Mache ist. Was wir bekommen haben, waren zwei neue Screenshots, die so ziemlich den Anfang von Final Fantasy 7 zeigen. Final Fantasy 7 - endlich zeitgemäß "Ich habe sehr viel Aufmerksamkeit in das Kampfsystem gesteckt und es wird ohne Unterbrechungen stattfinden. [...] Wir hatten eine Menge Probleme mit Granaten". Tetsuya Nomura hat außerdem gesagt das die Mitstreiter keinen Granatenschaden nehmen. Ob das nun eines der Probleme ist, die im Zusammenhang mit den Granaten aufgetaucht ist, erschließt sich nicht ganz aus dem Interview. "Hier ist der erste Boss im Spiel [...] es ist