For Honor: Starttermin des Frostwind Festivals

Das Frostwind Festival wird laut Ubisoft vom 21. Dezember 2017 bis zum 4. Januar 2018 andauern. Dabei werdet ihr haufenweise exklusive kosmetische Gegenstände freischalten und den Handgemenge-Modus ausprobieren können.

Frostwind Festival steht in den Startlöchern

Vom 21. Dezember 2017 bis zum 4. Januar 2018 überkommt das Spiel eine leicht fröstelige Stimmung. Das Winter-Event wird auf allen Plattformen in diesem Zeitraum verfügbar sein. So wird unter anderem der neue Handgemengen-Modus verfügbar sein, in dem ihr neue exklusive Gegenstände freischalten könnt.

In der 2v2-Spielvariante stellt ihr euch mit einem Partner zwei Gegnern, während ihr auf einem zugefroren See darauf achten müsst, beim Kampf nicht einzubrechen. In jedem Spielmodus können neue Waffen, Kampfrüstungen, Stimmungseffekte und Emotes freigeschaltet werden. Desweiteren werdet ihr die Möglichkeit haben, 15 000 Stahl für ein Masken Outfit auszugeben, welches sich dann der jeweiligen Fraktion anpasst.

Zum 28. Dezember wird es für jeden Helden ein Paket mit dynamischen Inhalten geben.