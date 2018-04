Fornite: Season 4 bringt Superhelden mit sich

Es ist soweit! In ein paar Tagen endet die 3. Season von Fortnite. Mit ihrem Ende läutet sie den Start der 4. Season ein. Welche Gerüchte um diese im Umlauf sind und wann sie zu erwarten ist erfahrt ihr hier.

Fortnite:Superhelden als neues Motto?

Am 30.Mai endet die dritte Season des Battle Royale-Shooters, mit welcher sich auch das Weltraum-Motto verabschiedet. Nun fragen sich die Fans natürlich was als nächstes kommt. Epic Games meldete sich gestern via Twitter mit einem kleinen Teaser zu Wort. Der Tweet beinhaltet ein Bild, welches Season 4 ankündigt. Darauf zu sehen sind der Komet, der schon seit einigen Wochen ein heißes Thema unter Fortnite-Spieler ist. Außerdem ist in dem Schweif des Kometen eine Gestalt zu sehen, die für die meisten ganz eindeutig nach einem Superheld aussieht.

Battle. Adapt. Win. Season 4 Coming Soon pic.twitter.com/dLDnEXw8u0 — Fortnite (@FortniteGame) 26. April 2018

Wird sich die neue Season also rund um Superhelden drehen? Höchstwahrscheinlich! In trockenen Tüchern liegt jedoch noch nichts. Ob das neue Motto wirklich Superhelden sein wird und was mit dem Kometen geschieht, von dem die meisten glauben, dass er Tilted Towers zerstören wird, bleibt abzuwarten. Die nächste Season wird entweder am 1. Mai also direkt nach Ende der dritten oder am 3.Mai also dem Update-Tag erscheinen.