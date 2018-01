Fortnite – Battle Royale: Update bringt Map-Anpassungen

Das fünfte Update zu „Fortnite: Battle Royale“ steht in den Startlöchern. Hierbei haben sich die Entwickler vor allem die Map des Shooters vorgenommen. System-Entwickler Eric W. stimmt uns mit einem Teaser auf die neuen Landschaften ein.

Fortnite: Fünftes Battle-Royale-Update bringt einige Map-Anpassungen

Auf ein genaues Datum müssen wir zwar noch warten, doch nun steht endgültig fest: Die komplette Map wird umfangreich überarbeitet. So wird eine vollkommen neue Stadt integriert und auch in anderen Gebieten umfangreiche Verbesserungen vorgenommen. Berge werden bergiger, Sümpfe werden sumpfiger und auf einen nagelneuen Schrottplatz können wir uns ebenso freuen. Diese Anpassungen sollen die Map interessanter und vielseitiger gestalten. Viele User beschwerten sich in der Vergangenheit über die nicht ausgereifte, teilweise langweilige Map. Mit dem nächsten Patch kommen diese Verbesserungen in das Spiel.

In dem Teaser erklärt uns Eric W. die Neuerungen und beantwortet Fragen der Community. Die Entwickler hatten selber auch das Gefühl, dass der westliche Bereich der Karte zu karg sei, so Eric. Nach Release des Updates können Spieler nun diese neuen Points of Interest erkunden.