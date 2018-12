Fortnite Entwickler Epic Games verklagt – schon wieder.

Das Fortnite sich verschiedenste Emotes und Tänze der Spielfiguren aus der popkulturellen Landschaft leiht ist kein Geheimnis. Ärgerlich nur, dass Epic Games nun bereits das zweite Mal für einen der Tänze verklagt wurde. Alfonso Ribeiro, bekannt aus dem Prinz von Bel Air, reklamierte jüngst die Verwendung seines ikonischen Carlton Tanzes.

Do the Carlton Dance

Nachdem der Rapper 2 Milly bereits Epic Games und 2K für die Verwendung des Milly Rock verklagt hatte, springt nun auch Alfonso Ribeiro auf den Zug mit auf. Der Fortnite Entwickler habe den ikonischen Carlton Tanz geklaut, den Alfonso Ribeiro’s Anwalt als dessen geistiges Eigentum proklamiert. Bezogen wird sich in der Klage spezifisch auf das Tanzemote „fresh“ in Fortnite. Interessanterweise ist Fortnite nicht das einzige Spiel, das sich bereits Tanzeinlagen aus Film und Fernsehen geliehen hat. Nicht zuletzt fällt uns da Destiny 2 ein, das mit einem ganzen Füllhorn an Choreographien aufwartet. Auch die Norn aus Guild Wars 2 scheinen den Prinz von Bel Air gesehen zu haben.

Schluss mit dem Gezappel

Erinnern wir uns nur an all die Multiplayer Titel zurück, die wir gespielt haben, so erscheint es fast zum guten Ton der Spiele zu gehören andere Medien zu zitieren bzw. zu re-mediieren. Sollte Rapper 2 Milly nun also einen Trend los getreten haben, dürfen wohl auch andere Spielentwickler demnächst rechtlichen Gesprächsbedarf haben. Ribeiro hat in einem Zug mit Epic Games auch Entwickler 2K angeklagt, seine Choreographie widerrechtlich für ihren Titel NBA 2K verwendet zu haben.

In einer offiziellen Mitteilung des vertretenden Anwalts heißt es: Es sei bekannt, das Herrn Ribeiros Ebenbild sowie sein geistiges Eigentum von Epic Games veruntreulicht wurden.

„It is widely recognized that Mr. Ribeiro’s likeness and intellectual property have been misappropriated by Epic Games in the most popular video game currently in the world, Fortnite.“

Wie auch schon bei der Klage von Terrance Ferguson (2 Milly) verbleibt die Gesetzeslage bezüglich des geistigen Eigentums von Tanzchoreographien ungeklärt. Zumeist berufen sich die Kläger auf das Urheberrecht, so auch Ribeiro, der aktuell das Recht an der eigenen Choreographie einfordert. Ferguson nannte Ribeiro bereits spezifisch in seiner Klage gegen Epic Games, in der es heißt Epic Games würde Afro-Amerikanische Talente ausbeuten, indem sie ihre Tänze kopierten „exploiting African-American talent in particular in Fortnite by copying their dances and movements“. Bisher ist der Status der Klage unverändert. Polygon zu Folge erklärte sich die entsprechende Anwaltskanzlei nicht für Interviews zu andauernden Rechtsverhandlungen bereit.