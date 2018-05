Fortnite: Erscheint eine Umsetzung für die Switch?

Erscheint der Battle Royale-Hit “Fortnite“ nun doch noch für die Switch? Dies ist nicht auszuschließen, da auf der offiziellen Website der Iron Galaxy Studios eine mögliche Switch-Umsetzung gleich mehrfach erwähnt wurde.

Fortnite: Erscheint der Multiplayer-Titel auch für Switch?

Nachdem Fortnite schon an der PS4 und der Xbox One, sowie auf dem PC Millionen von Spielern begeistern konnte, erhielt der äußerst beliebte Titel vor kurzem noch eine Version für iOS-Nutzer. Außerdem kursierten in letzter Gerüchte, die den Shooter mit der Nintendo Switch in Verbindung bringen. Für weitere Spekulationen in diese Richtung sorgte in diesen Tagen die offizielle Website der Iron Galaxy Studios. Hier tauchten mehrfache Erwähnungen einer Switch-Version für Fortnite auf.

Für erste Spekulationen sorgte zunächst eine Stellenausschreibung. Mit dieser suchen die Verantwortlichen der Iron Galaxy Studios nach einem Director of Game Design suchen und es wird darauf hingewiesen, dass das Studio unter anderem für die Switch-Portierungen von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fortnite verantwortlich wäre. Mittlerweile haben die Verantwortlichen den Verweis auf die Switch-Fassung von Fortnite jedoch wieder aus der Stellenausschreibung entfernt.

Da offizielle Stellungnahmen seitens Epic Games beziehungsweise der Iron Galaxy Studios noch ausstehen, bleibt abzuwarten, was es mit dem Ganzen auch sich hat. Neben einer vorzeitigen Bestätigung der Switch-Version wäre sicherlich auch ein Fehler denkbar.