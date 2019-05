Fortnite: Fortbyte Locations Guide

Neu im Zuge der Fortnite Season 9 sind auch die Fortbyte Challenges. Wir haben euch das Prinzip erklärt und alle Locations, wie auch anderweitige Lösungen, für euch aufgeführt. Ebenfalls gibt es Guides zu den eher anspruchsvolleren Aufgaben. Hier einmal die Übersicht:

Was sind Fortbytes?

Insgesamt gibt es 100 Computer Chips, die ihr seit neustem in Season 9 sammeln könnt: sogenannte Fortbytes. Ihr braucht lediglich den Fortnite Battle Pass um teilnehmen zu können. Um die Chips einsammeln zu können, müsst ihr verschiedene Fortbyte Challenges bewältigen. Einige erfordern, dass ihr eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten sammelt. Andere wiederum verlangen eine bestimmte Anzahl an Platzierungen in den Top 10 , während manche fordern, dass ihr die Fundorte auf der Karte mit bestimmten Skins besuchen müsst.

Zurzeit wird in Fortnite jeden Tag ein neuer Fortbyte freigeschaltet. Wenn ihr die Challenges regelmäßig bewältigt, wird euer Kollektiv an Fortbytes sich allmählich zu einem mysteriösen Bild entwickeln. Das Einsammeln bringt euch nicht nur die Aufklärung dieses Bildes, ihr erhaltet auch des öfteren Belohnungen. Ob es sich bei dem Bild vielleicht um einen Hinweis zur Story der Season 9 handelt?

Habt ihr 90 Fortbytes freigeschaltet, ergattert ihr euch somit den Utopia Battle Star Skin dieser Season.

Viele der Fortbytes lassen sich nicht so einfach freischalten, also seid nicht besorgt, wenn ihr nicht gleich alle auf einmal knackt. Bleibt aber trotzdem am Ball, denn wenn Fortnite‘s Season 9 zu Ende ist, verschwinden auch jegliche Fortbytes. Umso früher ihr euch also darum kümmert umso besser stehen die Chancen alle Belohnungen für euch zu gewinnen.



Location & Lösungen bisheriger Fortbytes

Fortbyte 1 – Gewinnt ihr, wenn ihr 175 000 Erfahrungspunkte sammelt.

Fortbyte 6 – Benutzt den Yay ! Emote südwestlich von dem Eisladen in der Wüste, der sich im Norden von Paradise Palms befindet

Fortbyte 8 – Liegt bei einem der provisorischen Betten, im Erdgeschoss des zentralen Gebäudes in Junk Junction

Fortbyte 10 – Gewinnt ihr, wenn ihr 60 000 Erfahrungspunkte gesammelt habt

Fortbyte 13 – Diesen Chip findet ihr an einem Ort versteckt mit dem Loading Screen 2

Fortbyte 24 – Findet ihr im nordöstlichen Haupthaus an der Ecke in Fatal Fields

Fortbyte 25 – Gibt es zum Battle Pass Tier 40

Fortbyte 35 – Zu gewinnen bei 225 000 Erfahrungspunkten

Fortbyte 36 – Zugänglich auf einer gefrorenen Insel bei Sentinel

Fortbyte 39 – Bekommt ihr, wenn ihr innerhalb der 6. Woche 2 Challenges abschließt

Fortbyte 44 – Ergattert ihr mit dem Battle Pass Tier 20

Fortbyte 46 – Gibt es beim Battle Pass Tier 100

Fortbyte 47 – Findet ihr zwischen einem Reboot Van, Piraten Camp und einem kaputten Battlebus

Fortbyte 55 – Befindet sich in den Haunted Hills

Fortbyte 57 – Schafft es in die Top 10 mit einem Squad, Duo oder Solo 25 mal

Fortbyte 66 – Schafft es in die Top 10 mit einem Squad, Duo oder Solo 75 mal

Fortbyte 71 – Gibt es für den Abschluss genau einer Challenge innerhalb der 6. Woche

Fortbyte 82 – Zu erreichen durch das Lösen des Druckplatten-Rätsels nordwestlich von The Block

Fortbyte 84 – Gibt es beim Battle Pass Tier 460

Fortbyte 85 – Bekommt ihr wenn ihr 30 000 Erfahrungspunkte sammelt

Fortbyte 87 – Erhaltet ihr, wenn ihr es 50 mal in die Top 10 einem Squad, Duos oder Solo schafft

Fortbyte 90 – Kriegt ihr, wenn ihr es 100 mal in die Top 10 einem Squad, Duo oder Solo schafft

Fortbyte 92 – Benutzt das Rock Love Spray in der Nähe eines Lavafalls

Fortbytes 99 – Bekommt ihr, wenn ihr 125 000 Erfahrungspunkte sammelt+

Probleme beim Lösen?

Falls ihr Probleme beim Lösen der Aufgaben habt, haben wir euch hier die genauen Vorgänge der etwas kniffligeren Fortnite Challenges aufgeführt:



Fortbyte 13# Location

Um diesen Fortbyte zu bekommen, müsst ihr vorab den südöstlichen Teil der Battle Royale-Karte ins Visier nehmen. Um genauer zu sein müsst ihr euch in den Süden von Paradise Palms begeben, dort müsst ihr euch auf den Weg zu den drei Dinosaurier Statuen machen. Wenn ihr dort seit, haltet nach einem Holzgebäuden mit weißen Wänden Ausschau. Dort hinter sollte sich eine portable Toilette befinden, die aussieht als würde sie jeden Moment platzen (siehe oberes Bild). Das ist der genaue Spot auf der Map:

Geht zu dem portablen Klo und haltet E gedrückt um es zu durchsuchen. Nun solltet ihr das Fortbyte-Puzzleteil entdecken.

Fortbyte #24 Location

Für die Nummer 24 müsst ihr euren Blick auf der Karte ganz nach Süden zwischen Wüste und Schnee richten. Denn genau mittig im Grünen befinden sich die Fatal Fields. Dort solltet ihr euren Kurs setzen. Hier der genaue Standort:

Dort befindet sich südlich des westlichen Feldes ein graues Haus. Ihr könnt das Grundstück bereits auf der Map erkennen, es liegt dort rechts neben den Fatal Fields. Dort findet ihr in einem der Zimmer, rechts neben dem Zeichentisch, den gesuchten Fortbyte.

Fortbyte #36 Location

Für diesen Fortbyte müsst ihr euch auf die westlichste Insel, auf der Karte unten links begeben: eine der mit Schnee bedeckten Inseln. Es ist die, die per Zipline mit der Hauptinsel verbunden ist. Vorab müsst ihr aber den Sentinel Skin tragen, ohne ihn werdet ihr den Chip nicht aufsammeln können. Wenn ihr dort angekommen seit, müsst ihr die südlichste Seite der kleinen Insel absuchen. Dort findet ihr dann ein Hologramm des Fortbytes. Warten einen kleinen Moment davor, das Spiel braucht vermutlich etwas Zeit um zu erkennen ob ihr denn Skin tragt. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, solltet ihr euch den Fortbyte schnappen können.

Fortbyte #47 Location

Die Location von Fortbyte Nummer 47 zu finden ist diesmal leider etwas kniffliger. Denn sie befindet sich mitten im Wald, auf der Karte westlich von der Lazy Lagon. Dort befindet sich der Fortbyte zwischen einem Reboot Van, einem Piraten Camp und einem kaputten Battlebus.

Fortbyte #55 Location

Für diesen Fortbyte müsst ihr eine Reise zu den Haunted Hills machen. Um genau zu sein, müsst ihr euch an den nordöstlichsten Punkt der Hills begeben. Hier bedarf es keine weiteren Voraussetzungen. Wie ihr auf eurer Map sehen könnt müsst ihr einfach nur zu dem kleinen Gebäude nördlich von der Kirche. Dort befindet sich Fortbyte 55 in der Ecke von einem der Räume.

Fortbyte #81

Um Fortbyte Nummer 81 zu finden, müsst ihr sicher stellen das ihr bei Tageslicht sucht. Der Chip befindet sich auf dem südöstlichen Teil der Map, in der Wüste von Paradise Palms. Dort müsst ihr euch auf den kleinen gestuften Berg, den ihr schon auf der Karte seht, begeben. Ganz südlich, befinden sich mehrere Kakteen und ein Skelett. In dem Korpus des Skelettes findet ihr den Fortbyte.

Fortbyte #82

Das Lösen dieser Challenge ist nun wieder etwas anspruchsvoller: Ihr müsst das Druckplattenrätsel nordwestlich von The Block lösen. Das könnt ihr allerdings nicht allein, ihr müsst zu viert als Team dort hin um die Aufgaben zu bewältigen. Das macht ihr entweder mit Freunden oder ihr vertraut auf zufällige Spieler.

Seit ihr bei den Druckplatten angekommen, müssen sich 3 Spieler auf die jeweils 3 Platten stellen. Somit kann einer den Forbyte immer einsammeln. Das macht ihr dann abwechselnd.

Fortbyte #92

In diesem Fall müsst ihr bei Ankunft des auf der Karte markierten Lavafalls das Rock-Love Spray, bereits bekannt von Season 8, benutzen. Der Lavafall befindet sich logischerweise südlich von dem Vulkan bei der Ortschaft Pressure Plant:

