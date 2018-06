Fortnite: Inhalts-Update 4.4 kommt mit Stinkbombe

The Elder Scrolls VI: Release Datum steht intern schon fest

Im Rahmen der E3 veröffentlichte Bethesda einen Teaser zu ''The Elder Scrolls VI''. Weitere Details zum neuen Teil der Reihe gibt es aber leider noch nicht. Auch das Release-Datum ist noch unbekannt, jedoch heißt es von seitens der Entwickler, dass der Release-Termin intern schon fest steht. The Elder Scrolls VI: Teaser und Release-Termin The Elder Scrolls VI steckt zur Zeit noch in den Kinderschuhen. Das Spiel befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase weshalb es auch noch kei