Fortnite: Radical Heights Cliff Bleszinski wirft Epic Games Headhunting vor

Cliff Bleszinski, Leiter von Radical Heights Entwicklerstudio Boss Key, beschwert sich via Twitter über Epic Games Einstellungsverfahren. Angeblich sollen viele kompetente Entwickler von Boss Key Productions abgeworben worden sein.

Bleszinski verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere bei Epic Games und verließ das Studio im Jahr 2012, um Boss Key zu gründen. Nach dem Flop mit LawBreakers erhofft er sich jetzt Erfolg mit dem Battle Royale Shooter Radical Heights.

Am Wochenende sorgte ein Tweet des Entwicklers für reichlich Trubel. In diesem verkündete er, dass sein ehemaliger Arbeitgeber versuche, seine fähigsten Teammitglieder abzuwerben. Womöglich sogar um an Fortnite zu arbeiten.

Hey @epicgames, could you please stop trying to hire away my team? We just launched @Radical_Heights on #UE4 and are really happy with how it’s going. pic.twitter.com/pe2DoZNuRq

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 13. April 2018