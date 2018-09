Fortnite: Rette die Welt: Anfänger-Guide

Ihr habt Fortnite: Rette die Welt gekauft, das Tutorial abgeschlossen und wisst nicht weiter? Kein Problem! Mit unserem Guide helfen wir euch weiter. Rette die Welt ist ein ganz anderer und viel umfangreicherer Modus als der eigentliche Battle Royal – Modus von Fortnite. Der Rette die Welt- Modus kostet 40 oder 60 Euro, je nachdem welche Version ihr kaufen wollt. Jedoch plant Epic Games das auch dieser Modus, noch in diesem Jahr Free-to-Play wird. Auch in „Rette die Welt“ habt ihr die Möglichkeit zu bauen, mit Holz, Stein, oder Metall doch das ist nicht alles.

Hier findet ihr alle Menüpunkte in der Übersicht

Der „Rette die Welt“ Modus ist der PvE-Modus von Fortnite. In diesem spielt ihr euch durch unterschiedliche Missionen, die zusammen die Geschichte von Fortnite ergeben. Hierbei wird euch näher gebracht was beispielsweise der Sturm ist, warum Zombies herkommen und warum keine Menschen auf der Karte zu finden sind.

Die größte Vorteil ist jedoch das ihr euch völlig kostenlos V-Bucks dazuverdienen könnt.

Wenn ihr das Tutorial abgeschlossen habt, seid ihr zunächst im Menü wo in dem ihr folgende Punkte seht: SPIELEN, KARTE, HELDEN, EINHEITEN, WAFFENLAGER, FERTIGKEITEN, BEUTE, SHOP und AUFTRÄGE.

Wenn ihr auf SPIELEN klickt, seht ihr eure aktuelle Mission, beziehungsweise was ihr tun müsst, um weiter zu kommen und zur nächsten Karte zu gelangen.

Danach geht das Spiel automatisch zur Karte, wo ihr alle Missionen, und euer Sturmschild sehen könnt. Das Sturmschild ist eure Heimatbasis, die ihr immer verteidigen müsst, nachdem ihr zwei Auftragsseiten abgeschlossen habt.

Wenn ihr auf Helden klickt, seht ihr euren primären Helden, euren Einheitenbonus und eure Missionsverteidiger. Der primäre Held bestimmt, welchen Hauptcharakter ihr spielt, und die Einheitenbonus-Helden geben euch kleine Boni für euren primären Helden wie zum Beispiel 20% auf Fähigkeitenschaden oder 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Die Missionsverteidiger können euch helfen, wenn ihr einen Verteidigerposten platziert habt. Es gibt verschiedene Verteidiger wie Schläger, Scharfschützen, Schrotflintenschützen usw. Empfehlen können wir sie aber nicht, da sie nur eine sehr kurze Reichweite haben, ihr ihnen eine von euren Waffen leihen müsst und sie eure Munition verschwenden, denn letztendlich machen sie auch nicht wirklich viel Schaden.

Als nächstes kommen die Einheiten. Sobald ihr darauf gegangen seid, habt ihr die Auswahl zwischen Überlebenden-Einheiten, Verteidiger-Einheiten, und Expeditionseinheiten. Wenn ihr auf die Überlebenden-Einheiten klickt, kommt ihr zu den acht verschiedenen Teams nämlich Medi-Einheit, Alpha-Feuerteam, Tüftler, Ingenieurteam, Trainingsteam, Nahangriffseinheit, und der Ideenschmiede. Wenn ihr diesen Teams Überlebende zuweist, arbeiten sie für euch und erhöhen Standhaftigkeit, Angriff, Resistenz, und Techwert. Außerdem steigt ihr dadurch sehr schnell in eurem Blitzlevel auf. Dabei solltet ihr aber auf eine bestimmte Sache achten, nämlich dass der Anführer des Teams den gleichen Charakterzug wie die anderen Überlebenden hat, denn wenn alle Überlebenden in einem Team den gleichen Charakterzug haben, geben sie euch noch eine Art Teambonus, wodurch ihr noch schneller aufsteigt. Danach kommen die Verteidiger-Einheiten, die für den Sturmschild zuständig sind. Ihr könnt nämlich die Verteidigerposten auch auf eurem Sturmschild platzieren, aber auch da bringen sie nicht wirklich mehr. Danach kommen die Expeditionseinheiten. Dort könnt ihr eine Expedition vorbereiten, das bedeutet, ihr müsst der Expedition Helden zuweisen, und danach könnt ihr die Expedition auch schon starten. Wenn sie zurück sind und Erfolg hatten, bekommt ihr verschiedene Ressourcen.

Anschließend folgt das Waffenlager. Wenn ihr darauf klickt, habt ihr eine große Auswahl zwischen Skizzen, allen Helden, der Sammlung, allen Überlenden, dem Umwandeln, allen Verteidigern, Ressourcen, dem Rucksack und dem Lager. Zunächst einmal die Skizzen: Wenn ihr darauf klickt, seht ihr eure Skizzen für Schusswaffen, Nahkampfwaffen, und Fallen. Mit diesen Skizzen könnt ihr euch diese Waffen oder Fallen bauen, sofern ihr die Ressourcen dafür habt. Bei einem Sturmgewehr mit einem Stern wären die Kosten 15 Sprengpulver, 30 rostige Mechanikteile, eine aktive Energiezelle, und elf Kupfererz. Alles davon ist in Missionen zu finden. Solltet ihr eure Skizze aber hochleveln und irgendwann auf zwei Sterne entwickeln, verändern sich auch die Kosten. Dann kostet es nämlich 15 Sprengpulver, 30 einfache Mechanikteile, Eine aktive Energiezelle, und elf Silbererz. Bei jeder Entwicklung auf einen Stern mehr werden die Ressourcen auch zu Ressourcen mit einem Stern mehr.

Als nächstes zum Menüpunkt Alle Helden. Dort verschafft ihr euch einen Überblick über alle eure Helden, und dort könnt ihr diese auch aufwerten, und entwickeln. Es gibt vier verschiedene Arten von Helden: Soldaten, Ninjas, Entdecker und Konstrukteure. Soldaten sind dafür da, wenn ihr viel aushalten wollt und gleichzeitig viel Schaden machen wollt. Ninjas sind geeignet für den Nahangriff, Die Fähigkeiten des Entdecker sind für das Farmen von Ressourcen gut und die Konstrukteure für eure Basis und insgesamt im Bereich Bauen.

Danach kommt die Sammlung an die Reihe. Wenn ihr Skizzen, Helden und sonstiges nicht mehr braucht, könnt ihr sie in die Sammlung tun. Dadurch steigt euer Sammlungslevel und bei jedem Level, das ihr in der Sammlung aufsteigt, bekommt ihr eine Belohnung.

Als nächstes kommen Alle Überlebenden, aber auch da könnt ihr euch lediglich einen Überblick über eure Überlebenden verschaffen, aber auch diese könnt ihr eurer Sammlung hinzufügen oder aufwerten.

Nach alle Überlebenden kommen wir zum Umwandeln. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr die sogenannten Umwandlungsskizzen sehen. Mit diesen könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Umwandlungsskizze für einen goldenen Helden habt, 5 Überlebende, 5 andere Helden oder anderes auswählen, die dann zu einem zufälligen goldenen Helden umgewandelt werden.

Danach kommt der Menüpunkt Alle Verteidiger. Da seht ihr alle Verteidiger, die ihr bis jetzt gesammelt habt. Natürlich könnt ihr auch diese aufwerten, aber empfehlen tun wir es nicht, da sie – wie schon gesagt – sehr schwach sind.

Anschließend kommen die Ressourcen dran. Sobald ihr darauf klickt, seht ihr noch andere Ressourcen, die nicht Silber, Kupfer, oder ähnlichem ähneln. Dort sind Sachen wie Helden-EP, Skizzen-EP, Überlebenden-EP, Verschiedene Kraftquellen, Seasongold, Vorteil-Fix, Vorteil-Plus, und vieles mehr, von dem ihr noch nie gehört habt, dargestellt. Vieles davon wird später erklärt, aber die verschiedenen EP-Marken sind für eure Skizzen, Helden und Überlebenden zuständig. Wenn ihr Skizzen wiederverwertet oder Helden und Überlebende zurückschickt, erhaltet ihr EP für die entsprechende Aufgabe, denn nur mit der EP könnt ihr eure Sachen aufleveln.

Nach den Ressourcen kommt der Rucksack an die Reihe. Dort könnt ihr euer aktuelles Inventar sehen, auf das ihr in jeder Mission zugreifen könnt. Ihr seht eure bereits gebauten Waffen, eure Nahkampfwaffen, eure Munition, eure Fallen, und eure Handwerksmaterialien.

Und als letztes kommt euer Lager. Darauf könnt ihr entweder im Menü, oder auf eurem Sturmschild zugreifen. Es dient für den Platz in eurem Inventar, da ihr nicht unendlich Sachen tragen könnt. In eurem Lager könnt ihr alles mögliche speichern, was ihr gerade nicht benutzt. Damit wäre das Waffenlager abgeschlossen.

Kommen wir jetzt zu den Fertigkeiten. Es gibt zwei Arten des Skillens der Fähigkeiten. Einmal gibt es den normalen Fertigkeitenbaum, bei dem es für jede Karte einen gibt. Dann gibt es noch die Forschungsskills, wozu es auch vier Fertigkeitenbäume gibt. Nach jeder Mission erhaltet ihr Kommandanten-EP, die dann je nach der Anzahl einen Balken füllen. Wenn der Balken voll ist, erhaltet ihr Skillpunkte für den normalen Fertigkeitenbaum, in dem ihr dann natürlich Vorteile erhaltet, zum Beispiel mehr Schaden mit der Spitzhacke, oder den Doppelsprung mit dem Ninja und so weiter. Forschungspunkte produziert ihr von Zeit zu Zeit. Wenn ihr genug gesammelt habt, könnt ihr sie im Forschungsbaum für mehr Platz im Rucksack oder Lager, für mehr Plätze für Überlebende, für mehr Resistenz Techwert und die anderen Sachen, für die auch die Überlebenden arbeiten, ausgeben.



Nach dem Bereich Fertigkeiten gehen wir über in den Bereich Beute. Dort könnt ihr euch für V-Bucks, die ihr durch tägliche Aufträge oder Sturmschildverteidigungen bekommt, Lamas kaufen. Lamas kosten euch aktuell 50 V-Bucks. Aus diesen bekommt ihr die Überlebenden, Helden, und Skizzen. Leider kriegt man aus dem normalen Upgrade-Lama meist nur Graue, Grüne, und Blaue Items. Allerdings gibt es die geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Lama nicht sofort kaputt geht, sondern vorher noch zu einem silbernen Lama wird. Wenn es dann kaputt geht, bekommt ihr schon ein bisschen bessere Sachen. Wenn ihr bereits ein silbernes Lama habt, gibt es dazu noch eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass das Lama golden wird und wenn ihr es dann zerstört, bekommt ihr schon ziemlich gute Sachen.

Neben den Upgrade-Lamas gibt es auch die Event-Lamas, das bedeutet, es gibt zu jedem Event immer ein besonderes Lama. Diese könnt ihr für 500 Tickets erwerben, die ihr durch Missionen bekommt. Diese Lamas können nicht Silber, oder Gold werden. Aus ihnen bekommt man auch Skizzen und Helden, aber für jedes Event spezifische. Diese Waffen werden danach nie wieder ins Spiel kommen. Neben den Event-Lamas gibt es jeden Tag noch besondere Lamas. Diese können immer verschiedene Lamas sein mit Besonderheiten, aber sie kosten auch mehr V-Bucks. Beim Bereich Beute könnt ihr aber zwischen Lamas und Event auswählen. Wenn ihr auf Event klickt, seht ihr wieder verschiedene Helden und Skizzen. Diese könnt ihr für Seasongold kaufen, das man durch Missionen bekommt. Außerdem kann man hier auch die ganzen anderen Ressourcen kaufen wie Vorteil-Fix und Vorteil-Plus. Das könnt ihr benutzen, um eure Skizzen zu modifizieren. Zum Beispiel 20% auf kritische Trefferwertung oder ähnliches.

Damit wären wir mit der Beute durch, und kommen zum Shop. Hier könnt ihr für echtes Geld entweder eure Version upgraden, oder V-Bucks kaufen.

Als allerletztes kommen Aufträge. Dort seht ihr alle eure Aufträge. Den Hauptauftrag, die täglichen Aufträge, die Nebenaufträge und alle anderen.