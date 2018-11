Fortnite: Rette die Welt – Das erwartet euch in Patch 6.30

Im neuen 6.30 Fortnite-Patch hat Entwickler Epic Games die Heimatbasis für den Rette die Welt Modus grunderneuert. Wir haben für euch alle Infos am Start!

Weltretten jetzt noch bequemer

Wie im letzten Stand der Erweiterung angekündigt haben die Fortnite Entwickler Epic Games ordentlich an der Benutzeroberfläche des Spiels gebastelt. Das Versprechen? Das gesamte UI soll noch intuitiver werden und zusätzlich Raum für zukünftige Neuerungen lassen!

Die neue Heimatbasis

Gab es bisher die neun Menüpunkte SPIELEN, KARTE, HELDEN, EINHEITEN, WAFFENLAGER, FERTIGKEITEN, BEUTE, SHOP und AUFTRÄGE, wurde jetzt radikal gekürzt. In der neuen Heimatbasis habt ihr jetzt nur noch die Auswahl zwischen AUFTRÄGE, KARTE, KOMMANDOZENTRUM, WAFFENLAGER, GEGENSTAND-SHOP und SHOP. Der Aufträge-Tab ist jetzt der erste Tab. Trotzdem sieht man noch die Kampagne, die Auftragskarten für Events und alles andere. Der Jetzt spielen-Tab wurde in die untere Hälfte des Bildschirms verlegt, und die Auftragsbeschreibung unmittelbar darunter, was die Nutzererfahrung intuitiver macht. Zur Karte gibt es kein Bild, was bedeuten dürfte, dass dort keine Änderungen zu erwarten sind.

Als nächstes kommt der Kommandozentrale-Tab, der komplett neu ist. In der Mitte des Bildschirms seht ihr euren aktuellen Helden, den ihr unten rechts im Held wechseln-Tab ändern könnt. Außerdem sind eine aufgehübschte Erfahrungspunkte-Leiste und ein schnellerer Zugang zu den Boosts mit dabei.

Ab ins Trainingslager

Mit dem Major hält eine neue Figur Einzug in das Fortnite Universum, der euch dabei helfen wird, eure Helden ordentlich in Form zu bringen. Nachdem ihr ihn in der Kampagne freigeschaltet habt, könnt ihr den Major in seinem dubiosen Ausbildungslager aufsuchen. Im Trainingsraum könnt ihr nun bequem eure Ausrüstung ändern, habt Zugriff auf Verteidiger und Expeditionen sowie die kommenden Heldenausrüstungen.

Überlebende

Der Überlebende-Bildschirm dient dazu eure Teams und Überlebenden zu verwalten, hier trefft ihr auf den Personalchef. Besonders interessant ist die neue Funktionalität, mit der ihr jetzt schneller zwischen den verschiedenen Gegenstandsarten wechseln könnt. Mit den Pfeiltasten rotiert ihr jetzt bequem durch Skizzen, Überlebende, Verteidiger und Ressourcen durch.

Mein Name ist Kevin

Im Reiter Upgrades trefft ihr auf den freundlichen Roboterassi Kevin, bei dem ihr die in Missionen verdienten Upgrade-Punkte ausgeben könnt. Hier könnt ihr auch euer Inventar vergrößern und die Spitzhacke schleifen.

Lars der kleine Eisb.. äh Forscher

Im Labor hat Lars es sich gemütlich gemacht und hilft euch Forschungspunkte auf die Grund-Attribute der Helden zu verteilen. Zusätzlich soll es hier Bonuspunkte geben, die euch umso mehr Werte zur Verfügung stellen.

Im Waffenlager ist alles beim Alten geblieben, allerdings bleibt der Posten natürlich nicht unbemannt. So trefft ihr hier jetzt auf die flotte Schrauberin Clip.

Zusätzlich hat Epic Games noch an der Neuspieler-Erfahrung geschraubt und an diversen Stellschrauben gedreht, den Ganzen Artikel könnt ihr hier nachlesen.