Fortnite: Rette die Welt – Die schnellste Methode, um Erze zu farmen

Fortnite: Rette die Welt bietet etliche Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu verbessern und neue Waffen freizuschalten. Vielen Spielern fehlt es dabei jedoch an Silber, Malachit, Obsidian oder Schattensplittern. Mit unserem Guide zum Erze farmen wird es euch daran nicht mehr mangeln, vorausgesetzt, ihr habt die entsprechenden Missionen mit dem richtigen Level freigeschaltet.

Privatsphäre ist das A und O

Seid ihr gezielt darauf aus, euch über mehrere Runden die wertvollen Mineralien zu erfarmen, solltet ihr euch zunächst darüber im Klaren sein, dass ihr nicht zur gleichen Zeit Missionen abschließen und nebenbei Erze abgreifen könnt. Damit ihr eure Mitspieler nicht mit der Suche nach Erzen nerven müsst, solltet ihr euren Status zunächst auf privat stellen, um in aller Ruhe farmen zu können. Anschließend könnt ihr euch so viel Zeit lassen wie ihr braucht, ohne einen etwaigen Bann wegen Missionsverweigerung zu riskieren.

Die Vorbereitung

Seid ihr in einer privaten Lobby, müsst ihr nur ein Spiel aufmachen und könnt direkt loslegen. Allerdings solltet ihr dabei auf die richtige Heldenklasse und entsprechende Gadgets achten. In der Soldatenklasse sind besonders die Häuserkämpfer empfehlenswert, da sie über besonders viel Leben verfügen, soliden Schaden anrichten und am allerwichtigsten, da sie enormen Flächenschaden im Arsenal haben. Bei den Gadgets gibt euch das Spiel eine recht breite Auswahl nützlicher Items, besonders hilfreich sind hier aber Geschützturm und Zeitverzerrung.

Die Suche nach der Sturmtruhe

Habt ihr das optimale Loadout zusammengestellt, könnt ihr die Mission starten und euch auf eurem Hoverboard auf die Suche nach einem speziellen Item machen. Fahrt am besten am Rand der Karte entlang, um die größtmögliche Chance zu haben, eine der seltenen Sturmtruhen zu ergattern. Überlebende, das Lager und die Mission könnt ihr dabei getrost ignorieren. Euch interessieren nur die bis oben hin gefüllten Kisten.

Die richtige Waffe

Habt ihr eine Sturmtruhe entdeckt, solltet ihr euch eine Waffe bauen, die möglichst viel Flächenschaden anrichtet. Der Edelwerfer ist die perfekte Wahl, um große Gegnergruppen binnen Sekunden auszuradieren. Aber natürlich könnt ihr auch eine andere Waffe nutzen, um möglichst schnell an Malachit und Co. zu gelangen.

Die Zeit

Apropos Zeit: Davon habt ihr nur sehr wenig zur Verfügung, sobald ihr die Sturmtruhe öffnet. In einer Minute gilt es, 50 Gegner zu erledigen, um die vollständige Belohnung der Kiste einzuheimsen. Gelingt euch das, könnt ihr euch in der Regel über einige Erze und andere nützliche Dinge freuen, die euch das Leben in Fortnite: Rette die Welt erleichtern. Besonders viel Erz bekommt ihr aber, wenn ihr anschließend alle Waffen, die aus der Sturmtruhe droppen, wiederverwertet und in ihre Einzelteile zerlegt. Mit dieser Methode erfarmt ihr euch in kürzester Zeit all das Erz, das ihr braucht.