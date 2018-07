Fortnite Season 5: Battle Pass veröffentlicht – Wikinger-und Baywatch Outfits

Endlich ist es soweit! Fortnite Season 5 wurde gestern, den 12.07.2018 um 10 Uhr releast. Für 950 V-Bucks erhält man den Battle Pass. Wie gewohnt beinhaltet dieser 100 Belohnungen. Hier erfahrt ihr alles über die neuen Skins, Outfits, Gleiter und Emotes.

Der „Allradkarren“ im Look eines Golf-Buggys

Die Basics zum Battle Pass

Für knapp 10 Euro könnt ihr den neuen Battle Pass erwerben, was ungefähr 950 V-Bucks entspricht. Wahlweise kann man das Geld auch im PvE-Modus von Fortnite farmen, muss sich allerdings Zeit dafür nehmen.

Wenn man den Battle Pass dann endlich symbolisch in seinen Händen hält, wird eine zusätzliche Level-Leiter freigeschaltet, die pro Level-Up Belohnungen gewährt. Heißt, dass ihr durch fleißiges Spielen euren Battle Pass bis Level 100 levelt und somit Skins, Emotes, XP-Boosts, Gleiter etc. Der ganze Spaß kann euch in der Regel 75 bis 150 Spielstunden kosten. Wer darauf keinen Bock hat, kann sich Level auch für V-Bucks kaufen.

Es gibt ein Auto!

Neben den Einkaufswagen gibt es jetzt auch ein Auto für eure 4er-Squad. Aber nicht nur das! Neben des Fahrens dient das Dach des Autos tatsächlich auch als Trampolin. Und die Beifahrer sind auch nicht unnütz, denn wenn diese während der Fahrt aussteigen, seid ihr kurz schneller. Was nicht weniger erfreulich ist, sind die neuen Skins der Season. Ganz dem Thema „World Collide“ gewidmet, erhält man bereits auf Stufe 1 einen Wikinger-Look und coole Sprayer-Kleidung. Tier 39 hält einen passenden Wikinger-Gleiter für euch bereit und mit Tier 47 gibt es sogar Baywatch-Badeanzüge. Wenn ihr es bis Rang 100 geschafft habt, könnt ihr euch sogar wie der Warcraft-Lichtkönig kleiden.

Doch auch die Spieler, denen der Pass zu teuer ist, werden nicht vergessen. Es gibt ein paar Freischaltungen wie zum Beispiel Emote „Dab des Gentlemans“, die Spitzhacke Boxenstopper, Rücken-accessoires und andere Belohnungen.

Alle Goodies einmal grob aufgelistet:

5 Emotes

15 Spraypaints

2 Werkzeuge

3 Rücken-Accessoires

5 Fallanimationen

1.500 V-Bucks

4 Gleiter

7 einzigartige Skins

6 Bälle

Wenn ihr einige eurer Outfits pimpen wollt, könnt ihr das, wenn ihr bestimmte Challenge-Meilensteine und Erfahrung sammelt. Das ermöglicht euch zusätzliche Upgrades für den Drift-Skin auf Tier 1.

Spielzeug?

In Season 5 gibt es Spielzeuge in Form von Bällen. Diese tauchen auf, wenn ihr Mini-Aktionen ausführt. Wenn zum Bespiel ein Ball in ein Golf-Loch versenkt wird, wird eine Sonderanimation freigeschaltet in der Luftschlangen und Co. durch die Lüfte fliegen. Da hatte Epic Games wohl Spaß gehabt.