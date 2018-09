Fortnite: Season 6 – Map-Änderungen, tierische Freunde und mehr

Heute beginnt Season 6 in Fortnite. Welche Neuerungen und Änderungen es gibt? Das lest ihr hier.

Epic Games hat verraten, was euch in Season 6 erwarten wird. Ihr seht viel Halloween-Skins und auch einen riesigen Würfel, der aus dem Loot Lake auftaucht und so eine fliegende Insel erschafft. Von einer Schattendimension ist zwar nicht zu sehen, aber mit Hilfe von Schattensteinen könnt ihr euch in eure Schattengestalt verwandeln. Wenn ihr in der Schattengestalt stehen bleibt, können euch eure Gegner nicht mehr sehen. Auch tierische Freunde sind mit von der Partie in Season 6. In der Map hat sich auch einiges getan.

Schattengestalt

Ihr könnt die Schattengestalt für 45 Sekunden annehmen. In dieser Form könnt ihr keinen Waffen nutzen, werdet aber für eure Gegner unsichtbar. Bewegt ihr euch vom Fleck, hinterlasst ihr eine Schattenspur. Die Schattengestalt bringt einige weitere Vorteile mit sich: Ihr bewegt euch schneller, könnt höher springen und seid immun gegen Fallschaden. Ein weiteres Feature ist die Fähigkeit „Phase“: habt ihr eure Schattengestalt angenommen könnt ihr euch auf eine gerade Linie nach vorne teleportieren.

Map-Änderung

Die Karte von Season 6 wird deutlich dunkler. Viele Maisfelder, ein Spukschloss und verfluchte Gebiete warten auf euch. Wie das Gameplay beeinflusst wird ist noch nicht bekannt.

Tierische Helfer

In Season 6 von Fortnite gibt es Tierbegleiter, die ihr auf dem Rücken rumtragen könnt. Hunde, Chamäleons und sogar ein kleiner Drache. Welche Funktion die tierischen Begleiter haben, ist noch nicht bekannt.