Fortnite Season 9: mit dem Battle Pass neue futuristische Skins erhalten

Die 9. Season ist angebrochen und diese hält einige Features für die Fans des Battle Royale Ablegers Fortnite bereit. Mit dem Battle Pass zur aktuellen Saison erhaltet ihr zusätzliche Belohnungen wie Outfits, Lackierungen, Emotes und weitere kosmetische Gegenstände.

Battle Pass oder Battle Pass-Paket?

Fortnite ist bekanntermaßen kostenlos. Wollt ihr zusätzlich den Battle Pass freischalten, um exklusive Features und Gadgets benutzen zu können, müsst ihr im Spiel 950 V-Bucks, umgerechnet 9,50€, hinblättern. Als Besitzer des Passes habt ihr die Gelegenheit, wöchentliche Missionen abzuschließen. Diese lassen euch die Level-Leiter emporschnellen, was wiederum zusätzliche Belohnungen ermöglicht.

Im Battle Pass Paket bekommt ihr all das und mehr: Neben dem Zugang zur saisonalen Beute schaltet ihr ad hoc die nächsten 25 Stufen frei. Zudem können mehr als 100 Belohnungen im Wert von über 25.000 V-Bucks (250€) erkauft werden. Erspielt ihr euch diese Belohnungen mühevoll, benötigt ihr im Regelfall 75-150 Stunden. Zusätzlich könnt ihr bis zu 100 Stufen für je 150 V-Bucks (also maximal 15.000 V-Bucks/150€) erkaufen und somit eine Menge Zeit sparen. Allerdings müsst ihr tief in die Tasche greifen: das Paket kostet 2.400 V-Bucks (24€).

Futuristische Skin-Neuheiten

Falls ihr euch dazu entscheiden solltet, in den Battle Pass zu investieren, erhaltet ihr die spacigen Outfits Sentinel und Rox ganz automatisch. Diese Skins könnt ihr durchgehend leveln und stetig ausbauen. Im folgenden Trailer seht ihr, was in dieser Saison (bis 01.08) sonst noch alles neu ist.

Wie ihr den Battle Pass erwerben könnt

Um den Battle Pass und damit auch die Belohnungen freischalten zu können, startet als erstes – egal ob auf PS4, Xbox One oder PC – das Spiel Fortnite. Danach wählt ihr “Battle Royale” aus und schon seht ihr den Tab “Battle Pass”. Ihr könnt entweder den Battle Pass oder das Paket erwerben, logisch, denn alle Features des Battle Pass’ sind im Paket bereits enthalten.