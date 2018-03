Fortnite: Übertrumpft PUBG mit monatlichen Einnahmen

Far Cry 5: Ubisoft macht angaben zur Spielzeit

Nächste Woche Dienstag ist es endlich soweit: Ubisofts neueste Far Cry kommt für PS4, Xbox One und den PC auf den Markt. Der Executive Producer Dan Hay hat nun in einem Interview verraten, wie lange Spieler mindestens investieren müssten um Far Cry 5 durch zu Spielen. Far Cry 5: Executive Producer Dan Hay spricht in einem Interview über die Spielzeit. Der neuste Teil des Open-World-Shooters Far Cry aus dem Hause Ubisoft feiert am 27. März sein Release. Bei Far Cry 5 soll es sic