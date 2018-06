Fortnite: Update v4.5 erscheint heute

Heute erscheint das neuste Update zum Battle Royale-Shooter “Fortnite“. Dieses bringt unter anderem die neuen Zwillingspistolen mit sich.

Fortnite: Update v4.5

Gerade erst wurde bestätigt, dass Fortnite es mittlerweile auf satte 125 Millionen Spieler bringt. Um diese Bandbreite an Spielern nicht zu verlieren veröffentlichen Epic Games wöchentlich neue Inhalte für das Spiel. Heute soll das neue Update v4.5 erscheinen. Dieses hebt Fortnite auf die Version 4.5 und bringt unter anderem eine komplett neue Waffe mit sich. Mit den neuen Zwillingspistolen könnt euch nun auch im Akimbo-Style auf die Jagd nach euren Gegnern begeben. Außerdem findet der neue Modus “Spielwiese“ seinen Weg ins Spiel.

In diesem Modus geht es nicht ums Gewinnen, sondern um das trainieren eurer Skills. Im neuen Spielwiese-Modus sterbt ihr nämlich nicht endgültig, sondern respawnt nach einem Tod, wodurch ihr euch gleich an die Ausbesserung euer Fehler machen könnt. Außerdem geht der Finalgefecht-Modus in die zweite Runde. Dabei spielt ihr in 12’er Teams gegeneinander und der Sturm hört nach der dritten Verkleinerung auf zu schrumpfen. Stattdessen erscheint ein Countdown und das Team, welches am Ende noch die meisten Überlebenden hat gewinnt die Runde. Alle weiteren Änderungen und Neuheiten finden ihr im offiziellen Changelog.