Fortnite: Update verschoben und Accounts gehackt

Obwohl das Update 3.3 für den 14. März 2018 angekündigt war, haben Fortnite-Spieler sich noch eine Weile gedulden müssen. Kurz vor dem Release ist ein Problem aufgetreten, das es erstmal zu lösen galt, so Entwicklerstudio Epic Games. Heute am 15. März 2018 um 10 Uhr wurde das Update auf die Server übertragen. Weiterhin melden Fortnite-Spieler auf Reddit und den offiziellen Foren vermehrt, dass ihre Accounts gehackt und ihnen unberechtigt Kosten zugefügt worden sind. Die Entwickler raten den Spielern Vorsicht walten zu lassen.

Geplant war, das Update am 14. März 2018 zu veröffentlichen, das dem Online-Shooter Fortnite den neuen Modus der fünf Teams mit jeweils 20 Teammitgliedern nehmen und ihn mit der Reparatur des Sounds der Waffen und einiger Probleme mit Treppen ausstatten sollte. Ein Tweet der Entwickler zeigt, dass es kurz vor dem Release-Termin zu Problemen gekommen ist, welche nicht näher beschrieben wurden. Epic Games arbeitete an einer Lösung und gab bekannt, uns auf dem Laufenden zu halten. durch die Verzögerung hatten wir mehr Zeit, den neuen Teammodus zu spielen. Denn mit dem neuen Patch wird dieser, wie bereits erwähnt, verschwinden. Auf Reddit könnt ihr den Verlauf der Angelegenheiten verfolgen.

We discovered an issue that will prevent us from releasing v3.3 tomorrow, March 14. We’re working on solving that problem now and will update you once we know more.

— Fortnite (@FortniteGame) 14. März 2018