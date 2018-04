Fortnite: Was bringt Update 3.5 mit sich?

Ys VIII Lacrimosa of Dana: Nintendo Switch-Gameplay und PC-Release-Termin veröffentlicht

Das Rollenspiel Ys VIII Lacrimosa of Dana erscheint bald für die Nintendo Switch und den PC. In mehreren Gameplay-Videos könnt ihr euch vorab schon einmal ein Bild vom Abenteuer machen. Der Launch nähert sich Die Veröffentlichung der Switch-Version steht in Europa am 29. Juni 2018 an. Um euch schon mal in Stimmung zu bringen und damit ihr eine Idee vom Titel erhaltet, haben wir passend dazu Material mit Gameplay zur Verfügung gestellt. Wer nicht so lange warten kann, kann ab dem 16. A