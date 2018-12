Fortnite Weltpremiere bei den Game Awards

Es scheint eine große Woche für Epic Games Battle Royale Titel Fortnite zu werden. Zusätzlich zum Start der siebten Season, verspricht Epic Games eine große Ankündigung anlässlich der Game Awards – es soll sich sogar um eine Weltpremiere handeln!

Die Winter E3

Der Live-Show Verantwortliche der Game Awards Geoff Keighley bestätigte, dass es eine Ankündigung zu Fortnite während der Show geben wird sowie eine ‚Weltpremiere‘. Epic Games Donald Mustard soll Donnerstag Abend vor Ort sein, um die große Neuigkeit zu verkünden. Mittlerweile haben sich die Game Awards nicht nur, als Oscar Pendant unserer Branche etabliert, sondern sich zu einer Art Winter E3 aufgeschwungen. Längst gehört es zum Duktus der Entwickler, neue Infos oder Bewegtbild während der Veranstaltung einzustreuen. In einer eigenen Twitter Mitteilung unterstrich der Epic PR Lead Nick Chester, dass es sich bei der Ankündigung nicht um Informationen zur siebten Season handelt wird.

I can't stress enough how much we have going on this week. Geoff isn't talking about Season 7 launch here. Tune in! https://t.co/K2gwZoizqa — Nick “Unusual Spending” Chester (@nickchester) December 3, 2018

Außerdem lässt Keighleys wage Ankündigung darauf schließen, dass sich noch am Abend der Award-Show etwas im Spiel ändern wird, „Spieler sollten ihr Spiel besser bereit halten“ so Keighley.

Kürzlich veröffentlichte der Fortnite Entwickler einen Teaser zur siebten Season, der die Gerüchte eines eisigen Winter Themas zu bestätigen scheint. Tatsächlich beginnt die Season am 6. Dezember amerikanischer Zeit und fällt somit genau auf den Tag der Game Awards.

A bitter ice spreads… 3 days to Season 7. pic.twitter.com/yj70svBXti — Fortnite (@FortniteGame) December 3, 2018

Bei uns gibt es die Show ab 2:30 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu sehen. Wir bleiben gespannt, was Epic Games wohl für Neuerung zu ihrem Erfolgstitel im Gepäck hat. Nominiert ist Fortnite in den Kategorien: Best Ongoing Game, Best Multiplayer, Best Mobile und Best esports Game.

Wenn ihr mehr über die Game Awards wissen wollt, schaut einfach bei unserem Vorschau Artikel vorbei.