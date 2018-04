Fortnite: Wöchentliche Inhalts-Updates

Von nun an wird “Fortnite“ wöchentlich mit neuen Inhalten ausgestattet, jedoch ohne dass der Download eines Updates dafür Notwendig ist. Epic Games nennt das Ganze Inhalts-Updates.

Epic Games hat gestern via Twitter und auf der offiziellen Fortnite-Website neue Infos zur Zukunft des Battle Royale-Shooters preisgegeben. Dabei lag der Fokus auf der Auslieferung neuer Inhalte und Updates. Epic Games sagt:“ Mit dieser Woche gehen wir die Dinge etwas anders an“.“Wir werden wöchentlich neue Inhalte veröffentlichen, ohne, dass dazu ein Update nötig ist. Das nennen wir Inhalts-Updates. Dieser neue Rhythmus erlaubt es uns, komplexere Fehler zu beheben, während wir trotzdem jede Woche tolle Inhalte veröffentlichen.“

Neben kleineren Gameplay-Anpassungen erwarten uns drei interessante Inhalts-Erweiterungen. “Hochexplosiv“ kommt zurück und dieses mal mit noch mehr Explosionen. Der Modus nennt sich nun “Hochexplosiv 2.0“ und wird durch ferngelenkte Raketen und Fernzündladungen erweitert. Außerdem kommt der Ostereierwerfer, welchen wir aus dem Battle Royale-Modus kommen nun auch in den Rette die Welt-Modus. Das auffälligste und wohl auch interessanteste Update ist jedoch das Hinzufügen der Verkaufsautomaten in den Battle Royale-Modus. An diesen können ab dieser Woche Materialien gegen Waffen eingetauscht werden. Die Automaten stehen überall auf der Insel verteilt und beinhalten immer drei verschiedene Waffen von denen ihr eine mit Holz, eine mit Stein und eine mit Metall erwerben könnt. Die Gegenstände und die jeweilige Seltenheit werden per Zufall generiert.

Hier noch einmal Epic Games Tweet, welcher einen Teaser-Trailer zu den Verkaufsautomaten beinhaltet.

Materials go in, loot comes out.

Vending Machines are scattered across the island. Can you find them all? pic.twitter.com/tmigO2nZJt

