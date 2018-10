Forza Horizon 4: Guide: Schnell Geld verdienen-Credit farmen

Kein Geld = Keine geilen Autos. Das ist nicht nur im wahren Leben der Fall, sondern auch in Forza Horizon 4. Hier kauft ihr nur nicht mit echtem Geld ein, sondern mit Credits aus eurem virtuellen Portemonnaie. Wenn ihr genug verdient, könnt ihr euch einen Luxuriösen Wohnsitz und ein paar Sportwagen leisten.

Was für Punkte könnt ihr im Spiel sammeln?

Wenn man sich die sammelbaren Punkte ansieht, gibt es in Forza Horizon zwei Arten von Punkten. Auf der einen Seite gibt es die Einflusspunkte, die man mit Erfahrungspunkten, aus Rollenspielen vergleichen kann und auf der anderen Seite gibt es Credits.

Die Einflusspunkte bekommt ihr fast bei jeder Aktion die ihr macht. Credits, die Währung im Spiel, sind dagegen nicht so einfach zu bekommen. Diese braucht ihr dringend, da sie notwendig sind, um euren Fuhrpark zu erweitern.

Rennen fahren als Tagesgeschäft

Wenn ihr nur rumfahrt und die Landschaft von Großbritannien genießt, werdet ihr nicht an Credits kommen. Wäre ja schön, wenn man fürs Nichts tun Geld bekommen würde, aber so ist es ja in der echten Welt auch nicht. Um Credits zu verdienen müsst ihr an Renn-Events teilnehmen, was der klassische Weg ist um sich etwas dazu zu verdienen. Umso besser ihr bei den Rennen abscheidet, desto mehr Belohnung bekommt ihr.

Hohe Schwierigkeit = Hohe Belohnung

Damit ihr euren Gewinn zusätzlich steigert, solltet ihr den Schwierigkeitsgrad steigern. Indem ihr z.B. die Idealline ausschaltet, auf die Fahrhilfen wie ABS und Traktionskontrolle verzichtet oder den Wagen per Hand steuert erhöht ihr also nicht nur die Schwierigkeit sondern auch die Belohnung.Wenn ihr diese Tipps befolgt, bekommt ihr in den Rennen mehr Credit-Belohnung. Jedoch nur, wenn ihr trotzdem eine gute Platzierung bekommt.

Mit Wheelspins Geld verdienen

Mit dem virtuellen Glücksrad könnt ihr neben den Rennen auch Geld verdienen. Hier könnt ihr auch Autos und Klamotten gewinnen. Wie der Name “Glücksrad” schon verrät, muss natürlich Glück haben. Wenn Alles gut läuft, könnt ihr locker 200.000 Credits gewinnen und das mit nur einem Wheelspin. Für diese Summe müsst ihr sonst einiges an Rennen fahren.

Neben den normalen Wheelspins gibt es die dreimal so effektiveren Super-Wheelspins. Die bekommt ihr im Verlauf des Spiels als Belohnung für Levelaufstiege, freigeschaltete Rennenserien oder als Bonus beim Kauf einiger Häuser. Für zusätzliche Drehungen, müsst ihr Fähigkeitspunkte in eure Autos investieren. Um diese Punkte zu bekommen, müsst ihr Einfluss sammeln. Hier bei merkt ihr, dass das die Punktesysteme in einander greifen.

Autos bei Auktionen verkaufen

Habt ihr einen guten Blick für Design und könnt gut Autos tunen? Dann könnt ihr das in Forza Horizon für euren Vorteil nutzen und anderen Spieler deine Kreationen zum Verkauf anbieten. Um eure Autos zu verkaufen müsst ihr auf dem Horizon-Festival-Gelände oder in eurem Haus auf das Auktionshaus zu greifen und eure Wagen hochladen. Damit ihr eure Autos hochladen könnt müsst ihr euch durch einige Menüpunkte durchschlagen, obwohl ihr in der Zeit auch schöne Rennen fahren könnt. Am Ende der ganzen Geschichte, ist es noch nicht einmal garantiert, dass ihr einen guten Preis für dein Werk bekommt.

VIP-Mitgliedschaft kaufen

Für die unter euch, die alles schnell haben wollen, gibt es den VIP-Pass. Der kostet euch um die 20 Euro zusätzlich zur Vollversion. Bei der Ultimate-Edition von Forza Horizon 4 ist der VIP-Pass schon enthalten. Dieser Pass bringt euch neben vielen Bonus-Inhalten einen bestimmten VIP-Bonus, mit dem ihr immer das Doppelte an Credits in Rennen verdient.

Hier noch mal alles zusammengefasst