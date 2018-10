Forza Horizon 4: Guide: Schnellreisen überall hin & das gratis

In Forza Horizon 4 gibt es eine Schnellreise-Funktion, mit der ihr schnell an die Orte kommt, an die ihr wollt. Jedoch unterliegt diese einigen Nachteilen. Zum einen kostet sie euch eure hart erarbeiteten Credits und zum anderen kommt ihr nur an bestimmte Punkte. Doch es gibt eine Möglichkeit sie Kostenlos zu benutzen und überall hinzureisen wo ihr wollt.

Wie schnell muss es gehen?

Mit euren schnellen Sportwagen durch die Landschaft von Großbritannien zu Jagen bringt Spaß und ihr seid auch schnell an eurem Ziel. Aber was ist, wenn es mal noch schneller gehen muss? Dafür gibt es, wie in jedem Open-World-Spiel eine Schnellreise-Funktion. Mit diesem Teleport-Feature könnt ihr euch auch in diesem Microsoft Rennspiel schnell von A nach B teleportieren.

Nicht unnötig Geld für Schnellreisen aus dem Fenster werfen

Auch in Forza Horizon 4 kosten die Schnellreisen wieder unnötige Credits. Somit wird bei jeder Schnellreise ein gewisser Betrag aus eurem virtuellen Geldbeutel fällig. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie ihr diesen Betrag senken, sogar ganz auf null setzen könnt.

Um den Preis der Schnellreisen zu senken, müsst ihr die sogenannten Schnellreise-Tafeln zerstören. Ihr findet sie auf der ganzen Karte verteilt. Sie werden euch als kleine, violette Symbole mit einem Blitz drauf auf der Karte angezeigt. Von diesen oft gut versteckten, kleinen Tafeln gibt es insgesamt 50 Stück, von denen jede einzelne den Schnellreise Preis um 200 Credits senkt. Somit sinkt der Ursprungs-Preis von 10.000 Creditpunkten immer weiter, bis ihr alle 50 Tafeln zerstört habt und der Preis auf null steht.

Habt möglichst viele Anwesen

Auch die Schnellreise-Funktion kann euch nicht an jeden Ort der Karte teleportieren. Am Anfang des Spiels könnt ihr nur zum Horizon-Festivalgelänge reisen. Nach einiger Zeit habt ihr aber auch die Möglichkeit euch Häuser zu kaufen und diese als Schnellreisepunkte zu benutzen. Somit könnt ihr eure Schnellreise-Radius immer weiter erweitern, bis ihr alle Häuser auf der Map gekauft habt.

Doch an jeden Punkt der Map Schnellreisen?

Es gibt tatsächlich doch eine Möglichkeit wie ihr an jeden Punkt der Map schnellreisen könnt. Um dies zu können müsst ihr nur das Haus Fairlawn Manor kaufen. Dies liegt leicht südwestlich von Edinburgh und nördlich von der Moorhead Wind Farm.

Dieses wunderbare Anwesen kostet zwei Millionen Credits, welche ihr aber in diesem Fall gut investiert. Wenn ihr nämlich das Anwesen kauft, bekommt ihr nicht nur Ingame-Items und einen neuen guten Stützpunkt, ihr bekommt zusätzlich noch die Fähigkeit, euch mit einem Klick auf die Karte an einen beliebigen Punkt zu teleportieren. Allerdings auch hierfür müsst ihr zahlen, wenn ihr nicht alle Schnellreise-Tafeln habt.

Hier nochmal eine kleine Übersicht

Jede Schnellreise kostet standardmäßig 10.000 Credits. Jede Schnellreise-Tafel, die ihr zerstört, senkt diesen Preis um 200 Credits. Habt ihr alle 50 Tafeln zerstört, reist ihr gratis. Schnellreisen könnt ihr standardmäßig zum Horizon-Festivalgelände sowie zu gekauften Häusern. Kauft ihr das Haus Fairlawn Manor südlich von Edinburgh, könnt ihr zu jedem beliebigen Punkt auf der Karte Schnellreisen

Falls ihr noch wissen wollt wie ihr an alle Scheunenfunde kommt, Wheelspins und Super-Wheelspins gewinnt oder schnell Credits verdient, könnt ihr euch auch hierzu unsere Guides durchlesen.