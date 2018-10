Forza Horizon 4: Guide: Wie bekommt ihr Wheelspins und Super-Wheelspins

Bei Wheelspins und Super-Wheelspins bekommt ihr in Forza Horizon 4 Autos, Credits oder Klamotten. Diese Gewinne werden euch aber nicht einfach so gegeben. Das Ganze läuft wie in einer Gameshow ab. Es wird sogar manchmal ziemlich nervenaufreibend, besonders bei Super-Wheelspins, da ihr dort das dreifache der normalen Wheelspins gewinnen könnt.

Aber was sind Wheelspins und Super-Wheelspins eigentlich genau?

Die Wheelspins und Super-Wheelspins sind kleine Gameshows im Spiel. Ihr steht vor einem riesigen Rad, auf dem Symbole abgebildet sind. Dann müsst ihr drehen und hab eventuell glück etwas sehr Wertvolles zu gewinnen. Aber es kann auch daneben gehen. Anstatt ein neues teures Auto zu gewinnen, kann es auch sein, dass ihr nur ein neues Hemd oder eine neue Mütze im Schrank habt.

Die Super-Wheelspins sind etwas neues und bringen noch mehr Nervenkitzel in das Spiel, da ihr bei ihm die dreifache Anzahl an Gewinnen bekommt. Wenn ihr richtig viel Glück habt, könnt ihr auch drei Autos gewinnen. Die Super-Wheelspins bekommt ihr allerdings im Gegensatz zu den Wheelspins sehr selten.

Tipps um mehr Wheelspins und Super-Wheelspins zu bekommen

Ein paar Tricks und Tipps und ihr werdet an noch mehr Wheelspins und Super-Wheelspins kommen. Wir haben für euch ein paar zusammengestellt.

Auto-Fähigkeiten:

Jedes Auto hat seinen eigenen Talentbaum den ihr ausfüllen könnt. Wenn ihr auf der Straße oder bei Rennen genug Punkte sammelt, könnt ihr damit Fähigkeiten und Wheelspins freischalten. Das Gute ist, ihr könnt die Fähigkeitspunkte die ihr z.B. mit eurem Lamborghini freigeschaltet habt, auch auf euren Porsche verteilen. Dadurch bekommt ihr regelmäßig Wheelspins.

Forzathon-Shop:

Um den Forzathon Shop benutzen zu können, müsst ihr zunächst eine komplette Saison (Herbst, Winter, Sommer, Frühling) abgeschlossen haben. Um nun Fähigkeitspunkte zu verdienen müsst ihr am Horizon Festival teilnehmen, welches im zweiten Sommer des Spiels beginnt. Wenn ihr dann 150 Fähigkeitspunkte verdient habt, könnt ihr euch Super-Wheelspins kaufen.

Kauft euch die Häuser (Anwesen):

Viele der Anwesen, die ihr in Forza Horizon 4 kaufen könnt liefern euch Wheelspins und Super-Wheelspins. Wenn ihr glück habt, bekommt ihr das ausgegebene Geld mit einem Spin wieder rein.

In My Horizon Life Level-Ups bekommen:

Bei “My Horizon Life” werden alle eure Fortschritte und Aktivitäten festgehalten. Ihr könnt ihr sehen, wie viele Events ihr schon von einer Kategorie gemacht habt, eure Autos in der Garage oder wie viele Blitzerfotos es schon von euch gibt. Wenn ihr nun die Stufe in den einzelnen Kategorien erhöht, bekommt ihr ein Level-Up. Als Belohnung bekommt ihr unter andrem Wheelspins oder Super-Wheelspins.

Nachrichten Checken:

Oft bekommt ihr Nachrichten zu bestimmten Events oder Ereignissen. So z.B. auch zu Anfang des Spiels, wo ihr gleich zwei Super-Wheelspins abgreifen konntet. Also heißt es für euch: Guckt ins Postfach!

Als Tipp können wir euch noch mitgeben, dass ihr euch auf normal Wheelspins fokussieren solltet, da ihr diese einfacher erhaltet und gut mit ihnen farmen könnt.

Es lohnt sich, einen oder zwei Wagen auf Maximum zu leveln, um mit diesen an Events teil zu nehmen. Wenn ihr dann Stufen aufsteigt, bekommt ihr wieder Wheelspins und könnt die neu verdienten Punkte auf andere Wagen verteilen.

Wenn ihr noch wissen wollt wo z.B. alle Scheunenfunde und -locations sind oder wie ihr schnell Credits verdient könnt ihr euch auch dazu unsere Guides durchlesen.