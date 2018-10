Forza Horizon 4: Patchnotes – neues Update verbessert die Performance

Forza Horizon 4: Alle Scheunenfunde und -locations im Guide

Wieder einmal dürft ihr in Forza Horizon 4 nach Oldtimern jagen, die in Scheunen überall auf der Map versteckt sind. Mit diesem Guide könnt ihr sie alle finden! Im Spielverlauf werdet ihr regelmäßig Anrufe bekommen, in denen euch Tipps auf einen bestimmten Scheunenfund gegeben werden. Mit einer groben Richtungsanweisung könnt ihr euch dann auf den Weg machen, um die Scheune zu finden und das jeweilige Auto kostenlos freizuschalten. Teilweise ist das ein gar nicht so einfaches Unterf