Fröhliche Weihnachten – ingame wünscht euch zocktastische Feiertage

Feste soll man feiern wie sie fallen. Und wenn Heiligabend, der besinnlichste aller Festtage auf einen Sonntag fällt, dann können wir stellvertretend für alle, die zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten müssen, nur eins sagen: Wir lieben dich, Gregorianischer Kalender! Habt ihr schon alle Geschenke für Verwandte, Freunde und Erzfeinde parat? Habt seit Wochen jeden Tag neue, köstliche Kekskreationen ausprobiert? Die Kollegen kennen eure zum Liebhaben schiefe Version von „Last Christmas“ schon auswendig? Dann seid ihr hoffentlich in ähnlich euphorischer Weihnachtsstimmung wie wir bei ingame. Für uns gehören Weihnachtsmützen zur Arbeitskleidung und redaktionelle Schneekanonen zum guten Ton. Damit auch ihr pünktlich zum Fest noch in die richtige Stimmung kommt, möchten wir euch natürlich auch dieses Jahr den Weihnachtsgruß nicht vorenthalten.

Es weihnachtet schwer

Wir werden die besinnlichen Tage dazu nutzen, mit alten Freunden den ein oder anderen Glühwein zu vernichten, abzuschalten und jede Menge Zeit mit der Familie zu verbringen. Natürlich kramen wir auch in diesem Jahr wieder den ein oder anderen Klassiker aus der Mottenkiste. Mit Neffen, Nichten oder Kumpels spielt es sich in der Weihnachtszeit einfach am besten. Wenn wir unsere Passion fürs Zocken dabei auch noch in die Welt hinaustragen können, sind wir als Netzwerk wie auch als Gamer glücklicher denn je. Wir hoffen, auch ihr findet etwas Zeit, um eure Spielebibliothek zu durchstöbern und zu Weihnachten ein paar vergessene Perlen zu genießen.

Viele von euch haben in den vergangenen Wochen über Facebook an unserem Adventskalender teilgenommen. Wir hoffen, ihr habt eine Menge Spaß mit den neuen Spielen, Sesseln, Kopfhörern, Tastaturen und Co. Doch wir möchten uns nicht nur für die Teilnahme an unseren Gewinnspielen bedanken, sondern für all den Support und die Liebe, die ihr uns in den vergangenen 12 Monaten zuteil habt werden lassen. Auch im nächsten Jahr werden wir euch wieder mit Gaming-Content in all seinen Facetten unterhalten, informieren und zum Schmunzeln bringen und hoffen, ihr seid auch 2018 wieder mit von der Partie.

Das gesamte ingame-Team wünscht euch fröhliche Weihnachten!