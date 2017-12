Frohes Neues! – ingame wünscht euch einen guten Start ins Jahr 2018

Lasst die Korken knallen! So randvoll war es also, das Gaming-Jahr 2017 – prall gefüllt mit Freude, Trauer, einem gelegentlichen Shitstorm hier, einem neuen Lieblingsspiel dort. Nach den Weihnachtstagen sind wir alle ein wenig dicker, aber wohl auch ein wenig glücklicher. Tiefenentspannt sehen wir also den letzten Überresten der vergangenen zwölf Monate dabei zu wie sie am Nachthimmel verglühen. Frohes Neues heißt die Devise, wenn das verbrauchte Jahr Platz macht für frische Ideen, neue Erfahrungen und unerwartete Möglichkeiten. Wir möchten die erste dieser Möglichkeiten nutzen, um euch allen einen guten Start ins Jahr 2018 zu wünschen.

Gleichzeitig möchten wir uns aber auch bei euch bedanken. Bei euch, die unsere Artikel mit Freude lesen, über Facebook-Memes lachen, unsere Bilder liken und ganz nebenbei auch noch für gute Stimmung in den Kommentaren sorgen. Wir bedanken uns bei all jenen, die so euphorisch unsere Gewinnspiele mit Leben füllen und wohlplatzierte Kritik zurücklassen. Falls ihr euch noch keine guten Vorsätze für das neue Jahr gesucht habt: Wie wäre es, wenn ihr ganz einfach so weitermacht und ingame auch die kommenden 12 Monate tatkräftig unterstützt? Wer schon jetzt einen Blick in die Zukunft wagen will, schaut sich am besten unseren Artikel zu den heißesten Spielen in 2018 an. Sicher ist der ein oder andere Titel für euch dabei.

Das ganze ingame-Team wünscht euch ein frohes neues Jahr!