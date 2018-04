Frostpunk: Umsetzung für PS4 und Xbox One in Arbeit

In etwas mehr als zwei Wochen erscheint die Survival-Aufbausimulation Frostpunk für den PC. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass sich der Titel auch für die großen Heimkonsolen in Arbeit befindet.

Frostpunk: Erscheint auch für PS4 und Xbox One, Switch-Umsetzung noch nicht sicher

Mit This War of Mine haben die Entwickler von 11 bit Studios bereits ihr Können in Sachen Survival-Simulationen unter Beweis gestellt. Ihr neuester Streich heißt Frostpunk und wird bereits am 24. April 2018 für den PC erscheinen. In einem Interview mit DualShockers verkündeten sie die Entwicklung für die PS4 und Xbox One. Allerdings wird die Umsetzung noch bis mindestens Ende des Jahres auf sich warten lassen.

Zuerst soll die Steuerung für die Konsolen bestmöglich angepasst werden, um den Spielern die gleiche Erfahrung, wie bei der PC-Fassung bieten zu können. Ob auch Besitzer einer Switch in den Genuss der Überlebenssimulation kommen, ist bis dato noch nicht klar. Grund dafür sind die Hardware-Unterschiede.

Im neuen Titel des 11 bit Studios müsst ihr die letzte Stadt der Welt verwalten, um das Überleben der Bevölkerung zu sichern. Dabei vermischen sich Aufbaustrategie, Gesellschaftssimulation und Survival in einer von Eis überzogenen Postapokalypse mit Steampunk-Charme. Anbei gibt es den aktuellen Trailer zur Ankündigung des Release-Termins zu sehen.