Frostpunks Weihnachts Update ist ein wundervoller Alptraum

11 bit studios haben jüngst einen kostenlosen Weihnachtspatch für Frostpunk veröffentlicht. Eure Aufgabe? Ganz einfach: Rettet Weihnachten bevor die Welt endet.

Rettet Weihnachten

Frostpunk ist der unnachgibig dunkle Titel des polnische Entwickler Team 11 bit studios. In einem alternativen Europa des 19. Jahrhundert, kämpft die Welt mit einem Game of Thrones-esken nuklearen Winter. Um die Weihanachtszeit dennoch auch am dunkelsten Fleck der Geschichte einzuläutet, veröffentlichten der Entwickler gestern“A Christmas Carol“.

Das kostenlose Update erweitert das Spiel um die Möglichkeit eine Weihnachtsfeier für eure Bewohner zu schmeißen. Sollte es euch gelingen auch im eisigen Winter und den geringen Ressourcen die euch zur Verfügung stehen, Weihnachten zu feiern winkt ein erheblicher Zuwachs an Hoffnung in eurem Lager. Für alle denen Frostpunk nichts sagt: Hoffnung ist eine der wichtigsten Ressourcen, weshalb ihr sie zwingend am Leben halten solltet um die herannahende Eisziet zu überstehen.

Es gibt sogar einen spartanischen Weihnachtsbaum, den ihr in der Siedlung plazieren könnt.

Spoiler

Der Youtuber Crystal Dazz hat die gesamte Kampagne auf einfach durchgespielt, um zu sehen was passiert. Unglücklicherweise wurde er bereits mit der optionalen Quest konfrontiert, bevor der erste Sturm die Siedlung erreicht hatte, was die verfügbaren Ressourcen zusätzlich verknappte. Um die Quest abzuschließen musste die Hoffnung des Lagers kontinuierlich über 50 Prozent gehalten werden, während gleichzeitig sowohl Essen als auch Holz eingelagert wurden. Auch an eine Mini-Quest, Spielzeuge für die Kinder der Siedlung zu bauen, haben diue Entwickler gedacht. Im Video schaffte der Youtuber es gerade so die Spielzeuge fertigzustellen, wobei sich der KI gesteuerte Spielzeugbastler bedauerlicherweise zu Tode arbeitete.