Games im Jahr 2018: Welche Spiele haben am besten abgeschnitten?

Die Spiele im Jahr 2018 waren wirklich spannend und brachten eine Reihe von fantastischen Geschichten, Kampfszenen, Grafiken und Animationen mit sich. Es gab einige Fortsetzungen, die den Originalversionen in Nichts nachstanden, und es gab neue Spiele, die die Gamerwelt ebenso begeistern konnten. Vom im letzten Jahr erschienenen Assassin’s Creed: Odyssey bis hin zur Fortsetzung von Red Dead Redemption, die auf vielen Spielelisten an erste Stelle stand, gab es jede Menge Neuheiten zu entdecken, in denen fremde, unerforschte Welten erkundet, Aufgaben bestanden, Schlachten gewonnen und Unschuldige gerettet werden mussten. Es folgt eine Liste einiger der beeindruckendsten Spiele des Jahres 2018.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed hat es wieder einmal geschafft: Ein weiteres gelungenes Spiel der Reihe erschien im Jahr 2018 unter dem Namen Assassin’s Creed: Odyssey. Hier kämpfen sich Spieler in den Rollen von Alexios oder Kassandra durch gefährliche Schlachten und fahren außerdem über die wilde See.

Shadow of the Colossus

Zu den Spielen, die die besten Grafiken im Jahr 2018 hervorgebracht haben, gehört ganz zweifellos Shadow of the Colossus. Auf einem Hengst durch die Wüste stürmen, auf einem gigantischen Drachen reiten oder einen Koloss hautnah dabei beobachten, wie er auf die Erde purzelt. 16 Monster erscheinen in Shadow of the Colossus vor dem Helden der Geschichte und fordern ihn heraus.

Red Dead Redemption 2

Eines der beliebtesten Spiele des Jahres war wohl Red Dead Redemption 2, das uns in das raue Terrain von Amerika führt und bei dem Spieler in die Rolle des Helden schlüpfen können, der Bösewichte zur Strecke bringt und sich durch eine riesige Welt bewegt, die nur darauf wartet, ausführlich entdeckt zu werden. Ob auf dem Pferd, zu Fuß oder ab einer bestimmten Stadt auch per Zug – die aufregende neue Welt kann durch unterschiedliche Mittel erforscht werden. Neben verschiedenen Aufgaben, die bewältigt werden müssen, bietet dieses Spiel auch Highlights, die das aufregende Leben im Wilden Westen noch anschaulicher darstellen, wie die Möglichkeit, Blackjack oder Poker zu spielen. Dabei sitzt der Spieler an einem Tisch mit anderen Teilnehmern und einem Dealer und kann an einem schnellen Spiel teilnehmen. Wem die Spiele gefallen, der findet bei Casino Wings eine Beschreibung einiger getesteter iGaming-Websites, die auch außerhalb von Red Dead Redemption 2 angeboten werden und als gut gelten. So muss man nicht erst warten, bis man auf einen Saloon stößt, obwohl dort die Stimmung schon ziemlich klasse ist.

God of War

Kratos kämpft sich wieder durch wüste Schlachten in God of War. In diesem Spiel befindet sich Kratos in der Welt der nordischen Götter und diesmal auch mit seinem Sohn Atreus, dem er das Kämpfen beibringen muss. Kratos nutzt in God of War eine magische Axt, die er in Schlachten einsetzt. God of War ist ein Spiel, das man sich auch in diesem Jahr definitiv nicht entgehen lassen sollte.

Auch andere Spiele haben die Spieler im letzten Jahr beeindruckt: Dazu gehören Call of Duty: Black Ops 4, das noch immer begeistern kann und diesmal einige Veränderungen bereithielt. Super Smash Bros. Ultimate war ebenso ein Spiel, das viele Überraschungen bereithielt und Marvel’s Spider-Man erlebte ein mindestens genauso gutes Jahr. Außerdem empfehlenswert ist Detroit: Become Human, das eine neue Perspektive erlaubt. Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Jahr 2019 genauso erfolgreich im Bereich Gaming sein wird.