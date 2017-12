Games with Gold: Titel für Dezember stehen bereit

Ein Monatsanfang voller Freude

Neuer Monat, neues Glück. Mit dem 1. Dezember läuten wir nicht nur die Vorweihnachtszeit ein, es gibt auch neue Games with Gold. Das heißt für alle, die eine gültige Xbox Live-Mitgliedschaft besitzen, dass sie mit sofortiger Wirkung zwei neue Spiele zur Verfügung gestellt bekommen. Wie immer ist dabei eines für die Xbox 360, das Andere für die neuere Xbox One.

Krönender Jahresabschluss

Zum Ende des Jahres beschert uns Microsoft nochmal zwei richtig dicke Fische. Den Anfang macht auf der Xbox One der Action-Titel Warhammer:End Times – Vermintide. Dieser kann auf der Xbox One X sogar in nativer 4k-Auflösung gespielt werden.

Auf der Xbox 360 hingegen ist es ab sofort möglich, den Rail-Shooter Child of Eden herunterzuladen. Dieser gilt als geistiger Nachfolger von Rez und wurde unter Aufsicht des Rez-Schöpfers Testuya Mizuguchu entwickelt. Dabei zu beachten ist, dass der Titel zwar dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One gespielt werden kann, dort aber nur mit dem Controller, da die Konsole das veraltete Kinect-Modell nicht unterstützt.